Brunna Gonçalves lembra BBB: 'Não me fere quando me chamam de planta'

Fama de "planta". Brunna negou se incomodar com o apelido que ganhou no reality show. "Quando as pessoas me chamam de planta, na intenção de me diminuir, não me fere, nem um pouco! O fato de eu ter sido planta ou não, não anula o fato de eu ter vivido aquilo ali".

A esposa de Ludmilla se mostrou grata pela vivência. "Obrigada todos que chegaram porque se identificaram com o meu jeitinho, obrigada a todos que já estavam comigo antes dessa loucura e permaneceram, e obrigada a toda a equipe e produção do programa pelo convite e cuidado! Só tenho a agradecer! Desejo muita sorte para os novos participantes e eu, como fã do programa, estarei aqui assistindo tudo! É muito mais fácil ser telespectador do que participante (acreditem)".

A publicação nostálgica de Brunna foi feita dias antes da estreia da edição 2024 do programa, na próxima segunda-feira (8). Os nomes dos novos participantes serão divulgados ainda hoje.