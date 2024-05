Yas: Acumulando polêmicas, Lucas Buda é um dos maiores famosos do Brasil

Pouco após sua ruidosa e turbulenta separação de Camila Moura, 29, Lucas Buda, 30, acaba de se ver envolvido em outra celeuma pública. A funkeira Nina Capelly, 28, anunciou que está grávida e tem "70% de certeza" de que Lucas é o pai, já que viveram um affair recentemente.

Yas Fiorelo se mostra surpresa com a quantidade de escândalo que Buda tem acumulado em pouco tempo de pós-BBB. "É uma polêmica de separação, logo depois uma polêmica de gravidez... De acordo com a quantidade de polêmicas, Lucas Buda já é um dos maiores famosos do Brasil!", observou ela, no Splash Show.

Ela aproveitou o ensejo ainda para criticar o mau exemplo dado por Lucas e Nina, ao expor que viveram um 'lance' sem proteção. "Não se transa sem camisinha! Não interessa com quem seja. Fico indignada em ouvi-los dizer que tiveram quatro relações sem preservativo - afinal, estamos falando de dois adultos. Tem que haver uma conscientização."