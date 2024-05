Rapper que se define como boyceta rebate deputado: 'Vai ter que me engolir'

O termo "boyceta" surgiu na cena do rap de São Paulo e designa alguém com identidade não-binária. "Eu sou uma pessoa transmasculina, mas minha identidade de gênero mesmo é boyceta. Mas eu sou uma pessoa de gênero fluido também, então entendo as nuances do gênero, pra onde ele caminha e ser boyceta me dá muita liberdade de expressar minha feminilidade quando eu quero e ter essa identidade meio bixa, que é muito bom. Meu gênero flui, dependendo do espaço, eu não controlo, mas algumas vezes eu controlo", declarou o artista durate participação no podcast Entre amigues.