Quem é Valentina Bandeira, tirada do BBB por ter nome vazado antes da hora

Valentina Bandeira faria parte do elenco de cobertura e entrevista do BBB 2024, mas foi retirada do programa por ter seu nome vazado antes da hora. Ela apresentaria o Bate-Papo com o Eliminado ao lado de Thaís Fersoza.

Valentina tinha antecipado a informação em um vídeo publicado pouco antes do Natal em seu canal no Youtube.