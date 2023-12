Jenny isolada, Kally 'vtzeira' e Márcia Fu brilha em festa tensa

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (21). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

Depois de tantas tretas e aquela reunião tensa da segunda passada (18), os 4 finalistas de A Fazenda 15 chegaram no meio de uma festa recheada de afetos e desafetos.

A primeira constatação: o isolamento de Jenny Miranda dos outros participantes e ex-participantes. André Gonçalves e Jaque até tentaram quebrar o gelo com a ex-peoa, mas não adiantou. Já Kally seguiu fazendo VTs sozinha.

Mas quem ''roubou'' a festa mesmo foi Márcia Fu, ao se desculpar com Radamés e Simioni, assumindo que mentiu sobre eles e que estava jogando para valer, arriscando o julgamento do público. Quebrou a banca, mostrando que jogou de um jeito diferente e mesmo assim foi aceita.

Já Jaque se esclareceu com Cariúcha, dizendo que sabe do passado de Lucas e que ela não se meta entre o casal. Cariúcha disse que o problema dela é só com Lucas. Quase tudo resolvido entre eles.

Mas agora é com vocês. Vote no seu favorito(a) para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão, o segundo lugar ganha R$ 100 mil, e o terceiro, R$ 50 mil. Mas não divida votos! Vote no seu favorito(a) mesmo. E vote muito.

Notas para A Fazenda

Meu 10 hoje vai para o público, que votou tão bem nesta edição de A Fazenda.

Veja também

Choro, emoção e reflexões marcam penúltimo dia de A Fazenda 15. Leia mais

André Gonçalves chora com mensagem de Dani Winits: 'Nós te amamos'. Leia mais

Peoa aumenta vantagem na parcial do UOL e é favorita para vencer A Fazenda. Leia mais

A Fazenda 2023: Que horas começa a grande final do reality? Leia mais

Chico Barney

Ousada e divertida, Jaque merece mesmo ser campeã de A Fazenda. Leia mais

O melhor de Márcia Fu em A Fazenda foi não pensar no público. Leia mais