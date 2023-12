Para Chico, Márcia ousou ao deixar de lado a preocupação com o julgamento popular e se jogar no game sem pudores morais. "Ela de maneira alguma pensou ou agiu em prol do público aqui fora. Fez um jogo interno, onde seu desafio era conseguir engambelar todo mundo para garantir a maior longevidade possível dentro do jogo. Ao nos oferecer isso, nos ofereceu um entretenimento de qualidade, bem diferente de uma certa mesmice que enfrentamos nesse formato há alguns anos."

Chico acredita que, quando se falam em Márcia Fu, trata-se de se divertir mais e julgar menos. "Não estou aqui como uma régua moral, para dizer quem é mais certo ou mais errado. Estou aqui para dizer: 'isso me diverte' ou 'isso não me diverte' - e a Márcia Fu, graças ao bom Deus, me diverte. E como me diverte!"

Ousada e divertida, Jaque merece mesmo ser campeã de A Fazenda

Chico Barney também defendeu, no Central Splash, que Jaquelline fez por merecer a vitória que parece prestes a obter em A Fazenda. "A Jaquelline Grohaski vai ser uma ótima campeã de A Fazenda. Ela teve uma história muito interessante lá dentro. Foi divertida, foi ousada, diferente. Acho que fez muita coisa de caso pensado - e quem faz de caso pensado visando entreter o público merece meu aplauso e meu agradecimento. Creio que a Jaque tem tudo para ser uma campeã muito consolidada, com uma votação eloquente e merecida."

Chico acredita que Jaquelline, entre outros acertos, soube beneficiar-se muito bem do favoritismo herdado de Rachel Sheherazade e Lucas Souza. "Ela tem um controle muito forte da narrativa [do programa]. Conseguiu usar muito bem os elementos da história que melhor lhe cabiam e convencer as pessoas aqui fora. Transformou-se num avatar da Rachel - e depois do Lucas - quando precisou, o tempo todo sempre muito consciente da história que estava contando."