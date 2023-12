Chico acredita que Jaquelline, entre outros acertos, soube beneficiar-se muito bem do favoritismo herdado de Rachel Sheherazade e Lucas Souza. "Ela tem um controle muito forte da narrativa [do programa]. Conseguiu usar muito bem os elementos da história que melhor lhe cabiam e convencer as pessoas aqui fora. Transformou-se num avatar da Rachel - e depois do Lucas - quando precisou, o tempo todo sempre muito consciente da história que estava contando."

Por outro lado, o colunista lamenta que uma rota tão bem calculada tenha tirado boa parte da autenticidade de Jaque diante da tela. "O que acho negativo no jogo da Jaque é que ela me parece pouco autêntica. De todas as pessoas que entraram lá, é a que entrou mais armada. Sabia o que precisava entregar e foi [a partir disso] modulando a história, indo para o lado que melhor lhe convinha."

O melhor de Márcia Fu em A Fazenda foi não pensar no público

Márcia Fu, 54, garantiu sua vaga na grande final de A Fazenda 15 em meio a uma forma controversa de jogar. Mesmo assim, há quem aposte que ela venha a tirar de André Gonçalves, 47, o segundo lugar da competição.

Chico Barney apontou a subversão da lógica bom-mocista tradicional como o grande mérito de Márcia no programa. "Os reality shows estão, já há uns anos, dominados por uma discussão moral, sobre quem é o mais coitado, o mais perseguido. Muitos entram nos realities tentando usar esse avatar, interpretar esse personagem. O maior benefício que a Márcia Fu nos oferece é subverter essa lógica."