Empresários soltos, 'cegueira': o que PF diz sobre caso Alexandre Pires?

Para a PF, Alexandre Pires "passou a financiar as atividades ilícitas da empresa Betser, sendo beneficiado com o valor de R$ 357 mil diretamente em sua conta pessoal, e pelo valor de R$ 1 milhão na conta da A P N Serviços LTDA, pessoa jurídica da qual integra o seu quadro societário".

Pires foi alvo de busca e apreensão no início desta semana por suspeitas de lavagem de dinheiro. A defesa do cantor afirmou na terça-feira (5) que ele "jamais cometeu qualquer ilícito, o que será devidamente demonstrado no decorrer das investigações".

Empresários foram soltos

As defesas de Christian Costa dos Santos e Matheus Possebon negam o envolvimento deles com irregularidades. Ambos foram detidos pela Polícia Federal durante a semana.

Os dois tiveram habeas corpus concedidos pela Justiça entre a sexta-feira (8) e o sábado (9). Matheus Possebon foi liberado pela TRF da 1ª Região. Ele permanecia detido pela Polícia Federal desde a última terça-feira (5) após desembarcar de um cruzeiro temático do artista em Santos (SP).

Solicitação foi realizada por Fábio Tofic Simantob, advogado do empresário. "Raramente me deparo com uma decisão tão descabida e equivocada. Felizmente o erro foi corrigido a tempo de Matheus retornar a suas atividades normais", afirmou Fábio em contato com Splash.