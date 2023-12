Alexandre Pires: Justiça concede habeas corpus a empresário preso há 3 dias

Prisão preventiva foi substituída pelo cumprimento de medidas cautelares alternativas. Entre elas, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo magistrado, para informar atividades; compromisso de comparecer a todos os atos do processo; evitar a obstrução do andamento da ação e comunicar qualquer alteração de endereço.

Matheus Possebon permaneceu detido no CDP de Santos (SP) até ontem. Empresário foi transferido hoje para a penitenciária de Tremembé (SP) antes de a Justiça conceder o habeas corpus.

Solicitação foi realizada por Fábio Tofic Simantob, advogado do empresário. "Raramente me deparo com uma decisão tão descabida e equivocada. Felizmente o erro foi corrigido a tempo de Matheus retornar a suas atividades normais", afirmou Fábio em contato com Splash.

Empresário não pode ser considerado "periculoso" para que a prisão preventiva seja mantida, argumentou a defesa. "A única e exclusiva razão para o paciente ter sido incluído na investigação é porque teria recebido da empresa Christian Costa dos Santos, que usa o nome fantasia Betser, montante no valor de R$ 1,7 milhão."

Decisão é assinada pela desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. "A prisão cautelar não é a regra, mas sim a exceção e deve ser somente decretada e mantida em caso de necessidade demonstrada e, quando não for possível, a adoção de outras medidas que atinjam o mesmo desiderato."

Investigação

Alexandre também foi conduzido à sede da PF, ouvido e liberado. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (5) pelo programa Encontro (Globo).