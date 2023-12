Cezar faz massagem em bumbum de Tonzão em A Fazenda: 'Aí sim, papai'

Cezar Black acompanhou Tonzão Chagas no cuidado dos animais esta manhã em A Fazenda 2023 (RecordTV). O enfermeiro, que está na câmera-trato, conversou sobre a lesão do cantor e fez uma "massagem" no glúteo do peão.

Cezar: "Deixa eu ver como está o estado desse 'popô', deixa eu ver. Tá em dia!".

Tonzão: "Tá em dia, hein? Pô, só dói um pouquinho. Antes... A lesão foi uma tendinopatia. Uma tendinite que vai do maior tendão, que vem da nádega até o joelho. E tive um estiramento. Estava sambando, logo nas primeiras festas. Fui meter um cortejo de samba, que dá uma 'caidinha'. Só que, quando fui fazer essa 'caidinha', esta perna aqui esticou, escorregou. Aí forçou uma abertura. E nunca mais voltou. Fiquei muito lesionado, preocupado a ponto de achar que ia ter que sair daqui de ambulância. Foram dias desesperadores para mim. Dores horríveis mesmo. Falei: 'Pô, mano, ferrou'".

Cezar: "Calma, Tonzão, deu tudo certo. Agora vou fazer uma massagem aqui no Tonzão pra ajudar com a dor dele!".

Cezar, então, se abaixou atrás de Tonzão, enquanto o cantor o orientou.

Tonzão: "No glúteo, na parte esquerda".

Cezar: "Melhorou?".

Tonzão: "Melhorou!".

Cezar: "Aí sim, papai!".