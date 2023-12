Yuri e Nathalia falam sobre futuro da relação: 'Feliz que me esperou'

Yuri Meirelles, décimo eliminado de A Fazenda 2023 (Record), reencontrou Nathalia Valente, primeira eliminada do programa, com quem teve um affair na casa.

Nathalia apareceu na Live do Eliminado (Youtube) do modelo com Lucas Selfie.

Os dois comentaram a respeito do futuro do relacionamento.

Yuri: "No começo do jogo, a gente estava com essa parada de não se envolver. Eu falei: 'Quero ter tempo, deixar curtir'. A gente estava ficando. Hoje, eu tô feliz que ela me esperou. Toda vez que eu ia dormir eu pensava nela".

Nathalia confirmou: "Eu fiquei esperando. Não tinha como esquecer, toda hora ele falava de mim também".

"Eu estou muito feliz que ela me esperou", afirma Yuri sobre Nathalia ❤️ #LiveDoEliminado pic.twitter.com/CI8YfOoZNa -- A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2023