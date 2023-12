Após A Fazenda, Lucas anuncia que vai estudar teatro: 'Nova empreitada'

Lucas Souza, ex-participante de A Fazenda 2023 (RecordTV) que bateu o sino e desistiu do reality show, anunciou que vem investindo em uma nova carreira artística. O ex de Jojo Todynho disse que se matriculou em um curso de teatro.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Em vídeo gravado para sua conta no Kwai, o peão afirmou que foi incluenciado por André Gonçalves, com quem esteve confinado no programa.

Lucas: "Eu acabei de me inscrever num curso de Teatro. Estou nessa nova empreitada da minha vida. Estou muito feliz com o que está acontecendo comigo, todo esse carinho do público".

Lucas: "Resolvi entrar de cabeça, fazer um curso de teatro, e o André foi a principal pessoa que me motivou. A atuação dele era perfeita. Falei: 'Nossa, quero muito desenvolver isso em mim, esse lado artístico, e vou me inscrever na aula de teatro'. E então, logo, logo, vou poder atuar. Não sei quando vou começar nas aulas, mas estou ansioso".

Falei sobre o pôr do sol. Inclusive, vou fazer um curso de teatro, e o @euandreator foi a minha principal inspiração. 🫶🏻 pic.twitter.com/lJStk3ipox -- Lucas Souza 🪖 (@lucassouzaofl) December 8, 2023