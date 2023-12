A Fazenda 2023: Black e Radamés reforçam alvo no grupo dos Crias

Na última festa de A Fazenda 2023 (Record), Cezar Black e Radamés voltaram a conversar sobre o jogo e reafirmaram que seu alvo é o grupo dos Crias — Lily, Tonzão e WL.

Black: "A gente tem que seguir o nosso plano. Para mim, temos que colocar [na roça] aqueles que não foram ainda: Lily e WL. Não tem o que pensar!"

No papo, a dupla ainda falou um pouco sobre a gravação do Hora do Faro — ocorrida na sexta-feira (8) à tarde, sem exibição ao público no pay per view.

Black: "O Faro falou sobre posicionamento. Não seja coadjuvante para ver alguém brilhar. Seja protagonista. Para mim, foi bem claro o recado."

Black: "Ele falou sobre a gente se posicionar, que o Brasil quer ver isso. Ele falou: 'Não sabonetem porque a gente não quer ver 14 dias de sabonetagem'."

Radamés: "É isso, mas a gente não pode se empolgar."

