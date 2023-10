Laranjinha discute com Lucas em A Fazenda 15 e ameaça: 'Lá fora eu te pego'

Após a formação da segunda roça de A Fazenda 2023 (Record), Lucas afirmou para Sander que outros peões da sede "fazem ele de bobo". O cantor não gostou da fala do ex de Jojo Todynho — assim como Laranjinha, que começou uma discussão com o militar e ameaçou: "lá fora eu te pego".

Laranjinha: "Pra mim você não dirige nem a palavra, porque sabe que é moleque. Sou mais jogador que tu!"

Lucas: "Você que veio pra cima falar comigo. Eu nem quero falar contigo. Nem aqui dentro, nem lá fora. Você é sujo! Vai fazer seu leva e traz!"

A conversa esquentou quando Laranjinha chamou Lucas de "bunda mole". Rachel e Kally precisaram segurar o militar.

Lucas: "Bunda mole é o c*ralho! Se coloca no seu lugar, seu leva e traz"

Laranjinha: "Aqui dentro a gente discute, lá fora eu te pego!"

Lucas: "Isso, me ameaça!"

Em seguida, Yuri também entrou na discussão e xingou Lucas: "Víbora! Se mete com os bagulhos que você tem a ver. Faz o teu jogo e não se mete."

Minutos depois, na ausência de Lucas, Yuri chamou o militar de "chupa pau". Assim que ouviram a expressão, Tonzão e WL repreenderam o modelo: "Qual é? Assim não, né!".

Política da Record

Nas primeiras festas do reality show, a produção avisou os peões a respeito de possíveis casos de assédio, violência, racismo ou homofobia.

Não serão tolerados nenhuma forma de assédio, violência, racismo ou homofobia. Vocês serão avisados se passarem dos limites. As reincidências, nesses casos, podem levar a rescisão de contrato e a expulsão.

Splash entrou em contato com a produção de A Fazenda sobre as falas de Laranjinha e Yuri. A nota será atualizada caso a emissora se pronuncie.

