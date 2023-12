Medo de cancelamento e 'Kally de Taubaté': o dia após roça em A Fazenda 15

Após a eliminação de Yuri na 11ª roça de A Fazenda 2023 (Record), os peões tiveram mais um dia tranquilo na sede, sem grandes tretas ou confusões.

Em reta final, o Top 10 tem se mostrado reflexivo, recalculado sua rota e procurado a melhor forma de lidar com a pressão dos últimos dias.

Confira os destaques:

Nadja quer pedir perdão para Adriane Galisteu

Na manhã, Nadja Pessoa conversou com Cezar Black sobre o recado que recebeu de Adriane Galisteu no programa ao vivo de quinta (07).

A peoa recebeu um chamado da apresentadora, após ter afirmado que a loira não conseguia "disfarçar" sua torcida. "Eu tenho um recado para você, Nadja. Ontem eu vi você comentando sozinha no quarto que você achou que eu não fui neutra na Prova do Fazendeiro. Não sou neutra mesmo, porque eu torço pra todos vocês igualmente. Quero que todos deem ", o melhor, rendam o máximo. Eu vibro quando vocês colocam o chapéu na cabeça, quando vocês voltam da roça", falou a apresentadora na ocasião.

Em conversa com Black, ela é aconselhada a não se culpar. "Não se maltrate com o que ela falou. É porque a gente vai realmente criando essas teorias malucas", diz o enfermeiro.

Nadja afirma que quer pedir desculpa à apresentadora: "Eu tenho é que pedir é perdão, desculpa. O negócio é se desculpar e seguir!"

O ex-bbb elogia Adriane Galisteu. "E ela é maravilhosa. Ela é super simpática, querida! Ela sempre fica muito feliz com todo mundo. Comemora igual, ela pula, ela vibra. É super imparcial!", exalta ele.

Lily Nobre cai aos prantos sozinha na academia

Lily mostrou ter ficado abalada com a eliminação de Yuri.

Durante a preparação do café da manhã, a filha de Adriana Bombom chorou. "Que saco, véi!", apenas disse ela. "Cada dia fica mais difícil aqui, as sensações. Complicado!", fala Shay ao tentar consolá-la.

Mais tarde, Lily foi sozinha para a academia. Escondida, a jovem cai em prantos chorando. Ela ficou lá por alguns minutos, apenas derramando lágrimas, sem emitir nenhuma palavra.

Jaquelline vai até o local e conversa com Nobre. "É horrível. A gente fica tanto tempo com a pessoa, aí perde a pessoa. A gente se sente mal, perdido no jogo, pensa que tudo que a gente tá fazendo tá errado. É uma sensação horrível", fala a ex-bbb. "Mas tudo bem, é o game", apenas responde a moça.

Cezar Black se fantasia de Kally para gravação do Hora do Faro

Após voltar da 11ª roça, Cezar Black escolheu gravar o Hora do Faro de uma forma diferente: fantasiado de Kally.

De biquíni, peruca loira e 2 abacates nos peitos, Black se vestiu como sua namorada.

Radamés foi o primeiro que notou: "O Black vai ficar vestido de biquíni? Opa, que é isso, Kally".

O ex-BBB, que se arrumava, imitou a voz da namorada: "Justiça! Quero justiça!".

Radamés: "Isso é abacate?".

Fazendo um café, Black riu: "Minha bichinha".

Medo do cancelamento

Mais cedo, Jaquelline desabafou com Shay e contou que tem medo de estar cancelada e isso, de alguma forma, prejudicar seu trabalho com a internet.

Jaque: "Eu tô bem preocupada com lá fora hoje..."

Shay: "Não adianta ficar. Eu também fico, às vezes, mas eu sempre penso que não adianta ficar preocupado."

Jaque: "Mas é porque você não vive da internet, né, Shay? Cê é empresário, né!. (...) Pra pessoa que é empresário e não vive 100% da internet, tipo assim... É bom que cê não vive da internet".

Shay: "Mas se der tudo errado, você corre atrás de um trabalho."

Jaque: "Eu corro, mas é f*da. São cinco anos de trabalho jogados fora. Isso acaba com a pessoa. Tenho amigas que foram canceladas e não conseguiram se reerguer e passam mó aperto. Eu vivo da internet e das coisas que eu trabalho."