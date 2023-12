Carelli anuncia roça com eliminação dupla na reta final de A Fazenda 15

Entrando em sua reta final, A Fazenda 2023 (Record) acelera o ritmo e terá sua próxima roça com uma eliminação dupla.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A informação foi confirmada nas redes sociais por Rodrigo Carelli, diretor de reality show da Record.

"Na próxima Roça, 5 peões sentarão nos banquinhos e o poder branco será crucial para isso! Teremos uma eliminação dupla! Muitas novidades pela frente na reta final!", escreveu Carelli.

Mais cedo, a apresentadora Adriane Galisteu já havia anunciado que todos os programas passarão a ser ao vivo na reta final do reality.

A Fazenda 15 tem sua final prevista para o dia 21 de dezembro.

Pessoal

Na próxima Roça, 5 peões sentarão nos banquinhos e o poder branco será crucial para isso! Teremos uma eliminação dupla!

Muitas novidades pela frente na reta final!#AFazenda -- Rodrigo Carelli (@rocarelli) December 8, 2023

Em A Fazenda 14, a oitava roça foi formada de forma parecida.

Com o Poder do Lampião, Pétala Barreiros indicou um 5º roceiro para aquela roça, que terminou com as eliminações de Deborah Albuquerque e Alex Gallete.