A Fazenda 2023: Lilly Nobre cai aos prantos sozinha na academia

Lilly Nobre está muito abalada desde a eliminação de seu amigo Yuri em A Fazenda 2023 (RecordTV).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Durante a preparação do café da manhã, a filha de Adriana Bombom chorou. "Que saco, véi!", apenas disse ela. "Cada dia fica mais difícil aqui, as sensações. Complicado!", fala Shay ao tentar consolá-la.

Mais tarde, Lilly foi sozinha para a academia. Escondida, a jovem cai em prantos chorando. Ela ficou lá por alguns minutos, apenas derramando lágrimas, sem emitir nenhuma palavra.

Jaquelline vai até o local e conversa com Nobre. "É horrível. A gente fica tanto tempo com a pessoa, aí perde a pessoa. A gente se sente mal, perdido no jogo, pensa que tudo que a gente tá fazendo tá errado. É uma sensação horrível", fala a ex-bbb. "Mas tudo bem, é o game", apenas responde a moça.

.@lilynobree chora bastante na academia pela eliminação de @yurimeirelless 🤕



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/Uun8CYYPJk -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 8, 2023