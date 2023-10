Jenny e Simioni debocham após expulsão de Rachel: 'Não cospe não...'

Em vídeo gravado para o Espaço Kawaii, Jenny Miranda e Simioni debocharam da expulsão de Rachel Sheherazade, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), em A Fazenda 2023 (Record).

As peoas seguravam uma lata de algum alimento da sede. Simioni brincou: "Na madrugada de hoje pra amanhã tem reposição...", quando se atrapalhou e revelou: "Tô babando".

Na sequência, ela emendou: "Não cospe em mim... pegar uma doença".

As peoas riram com a situação.

Cuspe

Rachel e Cariúcha protagonizaram uma das maiores tretas da edição, após a jornalista ara a cantora não cuspir nela.

Horas depois, Simioni disse a Cariúcha que Rachel havia dito para ela não cuspir pois "poderia pegar uma doença"

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda?

A produção anunciou: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Rachel disse que colocou sua mão no rosto de Jenny.

Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Depois disso, a famosa foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

Em vista da expulsão, a emissora também cancelou a roça desta quinta-feira.