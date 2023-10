Público do UOL discorda de expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 2023

No início da tarde desta quinta-feira (19), Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 2023 (Record) após uma treta com Jenny Miranda. Uma enquete UOL mede a opinião do público quanto à decisão da emissora.

Em parcial da votação às 20h47min, a maioria do público discordava da decisão de expulsar a jornalista: 49,45% dos votos.

Na sequência, 35,42% afirmaram que esperarão as imagens - que serão exibidas no programa ao vivo de hoje - para decidir.

11,18% acreditam que Jenny também deveria ter sido expulsa junto com Rachel e apenas 3,96% acreditam que a jornalista mereceu a expulsão.

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda?

A produção anunciou: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Rachel disse que colocou sua mão no rosto de Jenny.

Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Depois disso, a famosa foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

Em vista da expulsão, a emissora também cancelou a roça desta quinta-feira.