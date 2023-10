'O jogo só termina quando acaba', diz advogado de Rachel após expulsão

André Froés de Aguilar, advogado de Rachel Sheherazade, expulsa de A Fazenda 2023 (Record), publicou em suas redes sociais uma foto ao lado da agora ex-peoa.

A publicação, feita nos Stories de seu Instagram, traz Rachel ao seu lado e a frase:

"O jogo só termina quando acaba".

"Muitos cairão e outros de joelhos. Team Rachel. Você vencerá a luta dos justos", completa André.

Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda?

A produção anunciou: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Rachel disse que colocou sua mão no rosto de Jenny.

Lucas indicou que a peoa teve a atitude para se defender.

Depois disso, a famosa foi chamada pela produção e não voltou para a sede.

Em vista da expulsão, a emissora também cancelou a roça desta quinta-feira.