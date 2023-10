Rachel revela o que aconteceu com Jenny após PlayPlus cortar câmeras

Em papo com André e Lucas, Rachel Sheherazade contou o que houve com Jenny enquanto estava na oficina de A Fazenda 2023 (Record) e as câmeras foram cortadas. A jornalista também criticou a postura de Tonzão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Rachel: "Tive que botar a mão aqui na cara dela, na boca dela assim [mostrou com gesto no rosto]. Aí ela não esperava que fizesse isso. Não botei a mão nela assim para sair de perto de mim."

Lucas: "Tirar a cara do seu rosto, né?"

Rachel: "Não quero mais... tinha muita gente daqui."

Lucas: "Tonzão safado."

Rachel: "Safado, covarde."

Lucas: "Só estava esperando..."

Rachel: "É, para mostrar a carinha dele. Me espere, a vez dele vai chegar."

Lucas: "Paga de bonzinho."

Rachel: "Paga de bonzinho. Quem não conhece que te compre."

Pouco tempo depois, a jornalista destacou que a produção deveria chamá-la para conversar — assim como fez com Jenny — e acrescentou: "não quero ficar se a minha integridade física estiver em risco".

O que aconteceu?

Na delegação de tarefas da Fazendeira Jenny, Rachel negou que cuidaria das ovelhas.

As duas se desentenderam e a discussão virou uma treta generalizada na casa.

Por não cuidar dos animais, nem Jenny cumprir com a obrigação, todos foram punidos com 48 horas sem gás.