Brasil Game Show: tudo o que você precisa saber antes de ir ao evento gamer

Vale destacar que quem possui ingresso de camarote pode entrar uma hora antes do horário previsto.

Como chegar na BGS?

O Brasil Game Show será realizado no Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo. O centro de convenções fica no endereço Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo.

Para quem vai ao evento de transporte público, o local é próximo das estações do metrô do Carandiru, Portuguesa-Tietê e Santana, além do Terminal Rodoviário Tietê.

O Expo Center Norte também tem estacionamento com valores até R$ 55 para carro e moto ou ponto especial para a solicitação de carros de aplicativo.

O que comer por lá?

A BGS conta com diversos restaurantes e muitas opções de lanches. No MC Donald's o visitante pode adquirir o famoso MC Lanche Feliz por R$ 39,90, ou o combo do BIG Mac e Quarteirão por R$ 42,90.