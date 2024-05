Gracyanne confessa casos de Belo no casamento: 'Não fui atrás de saber'

Gracyanne Barbosa, 40, em entrevista ao podcast PodCats:

A musa fitness confessou que não considera seu affair com personal uma traição no casamento com Belo. "Aconteceu essa coisa fora, que todo mundo fala que é traição, mas para a gente não foi traição. Nem para mim, nem para ele. A gente já conversou sobre isso, nunca utilizamos essa palavra"

Ela também contou que não foi atrás dos casos do ex-marido. "Houve alguma coisa fora do casamento e eu não fui atrás de saber, como não estou indo agora"