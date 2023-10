Paixão por cosplay une visitantes na BGS 2023: 'Tudo é possível'

Presença assegurada em eventos de cultura pop, os cosplayers compareceram em peso na Brasil Game Show 2023 (BGS). Visitantes de várias partes do Brasil vieram ao evento para celebrar com seus pares uma cultura que usa fantasia como forma de paixão e expressão artística.

Cosplay é o termo usado para descrever pessoas que se vestem como seus personagens favoritos da cultura pop, seja de filmes, quadrinhos, animes ou games. Além de usar roupas chamativas, os cosplayers também fazem performances e "assumem" a identidade de seu ídolo por algumas horas.

Mais do que um movimento cultural, o cosplay tornou-se uma maneira da comunidade geek se abraçar e compartilhar das mesmas paixões. Vista com preconceitos anos atrás, esta cultura se popularizou com o aumento destes eventos no Brasil e abraçou milhões de fãs.