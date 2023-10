Com Ronaldo, o Fenômeno, presente, cinco dicas para não perder a BGS 2023

Uma das principais empresas de games da história, a Nintendo conta com o maior estande de sua história na BGS 2023. Além de tirar fotos com personagens como Mário, Luigi e Peech, os visitantes podem jogar alguns dos principais títulos do momento da desenvolvedora japonesa.

A lista conta com jogos como o recém-lançado "Detetive Pikachu Returns" e o aclamado "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". Há ainda o inédito "Super Mario Bros. Wonder", com lançamento mundial previsto para 20 de outubro, mas que está disponível para os visitantes do evento.

Brindes de colecionáveis inspirados nos principais personagens da franquia também estão disponíveis para compra. Bonecos de Mário, Luigi e Told são alguns exemplos.

Estande da Sega

Um dos maiores estandes da BGS 2023 é o da Sega. Além de proporcionar aos visitantes jogar em consoles de última geração, a desenvolvedora ainda disponibiliza vários títulos de sucesso no mundo gamer.

A lista é grande: "Sonic Superstars", "Persona 3 Reload", "Persona 5 Tactica", "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name", "Like a Dragon: Infinite Wealth" e "Endless Dungeon".