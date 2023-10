Pokémon, Mario, filmes: Nintendo discute futuro de franquias na BGS 2023

O jogo se destaca pela qualidade dos detalhes e pela beleza da animação. A aventura leva Mário em uma viagem pelo lindíssimo cenário do Reino das Flores, que sofre mutações dependendo da ação do jogador e dos itens coletados, como a Flor Fenomenal e a Maçã Elefante.

"Nós tentamos recapturar aquela nostalgia da plataforma 2D trazendo novos elementos e potencializadores. O jogo introduz novos inimigos e é completamente localizado no português do Brasil, o que também mostra o nosso compromisso com os consumidores e com a região."

Nana Magalhães

Nintendo no cinema

O sucesso de Super Mario Bros. - O Filme, que arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão nas bilheterias do cinema e foi muito elogiado pela crítica, deu início a rumores de que a Nintendo continuará investindo para levar suas principais franquias do game para as telonas.