Sonic: Diretor aposta em nostalgia para conquistar antigos e novos fãs

Sonic Superstars, novo jogo do ouriço azul que marcou a história dos games, é o destaque do estande da Sega na Brasil Game Show 2023. Em sua primeira participação no evento, o estúdio trouxe Takashi Iizuka, produtor e diretor criativo da franquia, para falar sobre o projeto.

Com lançamento marcado para 17 de outubro, Sonic Superstars tem como trunfo a sensação de nostalgia causada nos jogadores que acompanham a franquia há 30 anos. O jogo mistura o formato clássico 2D com gráficos de última geração, com o intuito de dar ao fã a mesma sensação de quando comandou Sonic pela primeira vez.