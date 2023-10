BGS 2023: Quem é Shota Nakama, compositor que virou meme no Brasil?

O compositor, que já se acostumou com as piadas envolvendo o seu nome desde que veio ao Brasil pela primeira vez, em 2018, conta com um setlist abrangente. Entre as versões repaginadas com a orquestra estão temas de jogos como "Devil May Cry", "Metal Gear Solid" e "Final Fantasy".

Shota Nakama se apresenta na BGS 2023 Imagem: Vini Amado/UOL

Origem e graduação

Atualmente com 41 anos, Shota Nakama nasceu em Okinawa, no Japão, e se mudou ainda jovem para Boston, nos Estados Unidos, para perseguir a sua paixão pela música. Ele se graduou no Berklee College of Music e no The Boston Conservatory, duas das principais escolas musicais do país.

Entusiasta de videogames desde a juventude, ele viu uma oportunidade de transformar a experiência de ouvir temas musicais de jogos ao rearranjar os sons originais com rock n' roll. Foi desse sonho que nasceu, em 2008, a Video Game Orchestra.

Após o sucesso das versões rearranjadas, Nakama e sua orquestra passaram a compor temas exclusivos para jogos e filmes. A maior parte de seu trabalho pode ser encontrada em redes sociais, tanto o áudio quanto apresentações ao vivo.