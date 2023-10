Criador do Tetris sobre sucesso do jogo 40 anos depois: 'Não há violência'

Ele é um jogo muito construtivo e espirituoso. Você não sente que está destruindo alguma coisa, como em jogos de tiro. Não há violência em nosso jogo. Você tem apenas a ilusão de que está construindo alguma coisa, explicou Pajitnov a Splash.

Segundo o desenvolvedor, o legado extenso do Tetris tem a ver com o gosto do público feminino. "Nos meus primeiros anos na indústria de jogos, o gráfico demográfico indicava que 95% dos consumidores do Tetris eram homens, enquanto 5% eram mulheres. Hoje, nós temos 55% de mulheres e 45% de homens. Eu diria que é uma grande conquista."

Pajitnov reforçou que Tetris faz sucesso mesmo não sendo um jogo que agrade todos os públicos. "Nós temos uma marca muito forte, mesmo que não seja do gosto de todos. Não é um jogo para pessoas que consomem outras culturas, como anime. É muito abstrato."

Novo Tetris?

O desenvolvedor mostrou admiração por jogos mais recentes, os quais ele considera herdeiros do legado do Tetris. Para Pajitnov, dois títulos populares da atualidade conseguiram captar a simplicidade e a genialidade que sua obra mostrou há 40 anos.

"Se pensarmos no conceito de quebra-cabeças, Bejeweled e Candy Crush estão nessa linha de jogos que são muito atrativos. Ambos foram grandes eventos e inovadores no que diz respeito a jogos de quebra-cabeças", completou.