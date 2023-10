Quem são Ned Luke e Shawn Fonteno, dubladores de GTA V na BGS 2023?

O ator começou sua jornada profissional na indústria musical. Antes de se destacar como dublador, Moreno trabalhou como rappers como Kam e o DJ Pooh, além de se apresentar ao lado da mundialmente conhecida Queen Latifah.

O intérprete de Franklin deu seus primeiros passos como ator no início dos anos 2000, atuando em comédias independentes. Logo depois, ele se arriscou na dublagem em um jogo da franquia GTA, San Andreas, no qual deu voz ao personagem Solo. Foi o início de uma trajetória que marcaria a comunidade gamer.

Após o lançamento de GTA V, em 2013, Moreno reprisou o papel de Franklin em GTA Online, que mostrava o personagem anos após o fim da história do original, mais velho e com filhos. Para o ator, atualmente com 55 anos, viver uma versão veterana do protagonista foi mais reconfortante.

"Fiquei muito feliz com o Franklin mais velho porque sou uma pessoa mais velha. Lembrem-se, quando interpretei Franklin pela primeira vez, eu tinha quarenta e poucos anos. Eu tinha cerca de 40, 41 anos ou algo parecido, e tive que interpretar um cara mais jovem, de 20 e poucos anos. Graças a Deus consegui fazer isso, mas depois pude relaxar e ser eu um pouco."

Shawn Fonteno, em entrevista na BGS 2023

Ned Luke, também norte-americano, já é um ator veterano com 30 anos de carreira. Antes de se destacar como o Michael De Santa de GTA V, ele fez outros trabalhos como dublador e participou de títulos de sucesso na TV.

O currículo de Luke conta com participações em séries como Law & Order: Special Victims Unit e Boardwalk Empire, dois grandes sucessos da TV estadunidense. Além de atuar na grande mídia, ele também trabalha como produtor executivo de filmes de baixo orçamento e fez mais de 100 participações em ações publicitárias.