'Prince of Persia': Diretor se inspira em 'One Piece' para reviver franquia

Questionado sobre o motivo de a franquia ter ficado ausente por tanto tempo, Mounir explica que "Prince of Persia" nunca esteve fora dos planos. "Nós nunca desistimos de um novo jogo. Conversas foram acontecendo ao longo dos anos sobre como ele seria e o que poderíamos trazer de novo. Mas nunca descartamos um retorno."

Apesar do apelo à nostalgia pelo formato em 2D clássico e o chamado Metroidvania, na qual o personagem anda horizontalmente pela tela, Mounir assegurou que o novo "Prince of Persia" agradará velhos e novos fãs. "Fizemos um jogo que respeita a habilidade e a inteligência do jogador. Se você morrer, será por sua própria culpa. Então todos vão conseguir jogar."

Mounir Radi, diretor criativo de Prince of Persia: The Lost Crown Imagem: André Zuliani/UOL

Sobre inspirações, Mounir diz que, desde o início, sua ideia para o novo "Prince of Persia" era fazer algo mitológico. Embora os primeiros anos da franquia tenham absorvido da era de ouro do império persa, ele queria ir além.

Queria retornar ao passado no qual a mitologia do império persa envolvia criaturas mitológicas. São histórias que influenciaram obras como Game of Thrones. Incluir esses elementos em nossa jornada, como em lutas com chefões, tornou tudo ainda mais espetacular, como em um filme blockbuster.

"Prince of Persia: The Lost Crown" tem lançamento marcado para 18 de janeiro de 2024 e estará disponível para PC, Playstation 4 e 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Amazon Luna.