Peneiras e engajamento: como é a formação de um atleta de eSports no Brasil

Rafael Queiroz, gerente geral da Team Liquid, uma das maiores organizações de eSports do mundo, explica que, uma vez que o jovem promissor é selecionado, ele passa por processos semelhantes aos de atletas de futebol, como frequentar clubes estruturados e com profissionais encarregados de seu preparo.

"A formação no eSports é bem parecida com a de futebol, na verdade. Uma vez que você encontra um atleta promissor, há uma estrutura de concentração e de desenvolvimento para o acompanhamento deste atleta. Tudo, obviamente, em nível profissional."

Rafael Queiroz, em entrevista a Splash na BGS 2023

De acordo com Queiroz, assim como no futebol, é quase impossível para um atleta de eSports pular etapas de formação. "Você começa jogando em copas de comunidades ranqueadas e vai se destacando. Em seguida, você é visto por essas organizações que já estão nas principais competições do mundo. Quando é dada a oportunidade, é importante agarrar.

Caio Ricci, gerente regional da HyperX no Brasil, aponta que jovens com interesse em se profissionalizar em eSports precisam entender a indústria. "É um movimento muito orgânico. Quem está entrando no segmento é impactado de alguma forma. Sempre foi algo totalmente aberto, e não necessariamente só destinado àquele perfil de pessoa ou que joga aquele tipo específico de jogo.

"O jogador que se destaca sempre pesquisou o conteúdo no qual está inserido. Se ele está minimamente engajado, a gente chega nele com certa facilidade. Essa pessoa tem o poder de decisão, de se inscrever no campeonato certo e entender se a peneira faz sentido."

Caio Ricci, em entrevista a Splash na BGS 2023

Concorrência mundial

Assim como no futebol, os principais atletas de eSports do cenário brasileiro têm sofrido com o assédio de organizações internacionais. Com a expansão do mercado gamer, clubes de todas as partes do mundo - e com mais poderio financeiro - acabam "roubando" os melhores jogadores disponíveis.