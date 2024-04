Sob o sol, Lacuna Coil convida Summer Breeze para o seu reino de trevas

Pedido feito, pedido atendido. Quando entrou "Now or Never", uma canção sobre pessoas rastejando de seus abrigos e voltando à vida, todos entenderam o recado.

A banda ainda trouxe dois presentes para os brasileiros. O primeiro deles, a execução ao vivo inaugural, em qualquer palco do mundo, da recém-lançada canção "In The Mean Time", gravada ao lado da vocalista Ash Costello (New Years Day). "É uma faixa sobre como a pressão que vem de fora às vezes pode ser pesada para cada um de nós. Então, nunca é tarde para recomeçar".

Já o segundo foi a aguardada versão de "Enjoy The Silence", do Depeche Mode, que fez o público se derreter.

Em dado momento, todavia, Andrea não parecia convencido que o Lacuna estava com o público na mão e resolveu puxar, por conta própria, um coro de "olê, olê, olê, Lacuna Coil", como é típico nos países da América Latina. Foi um tantinho constrangedor. Não precisava. O pacote já estava mais do que completo. Ainda bem que depois veio "Nothing Stands in Our Way" e ficou tudo bem de novo.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sábado, 27 de abril de 2024