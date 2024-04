Se você quer entender o que é heavy metal, Hammerfall é o ABC perfeito

Isso é necessariamente um problema? Com o público entregue e berrando junto cada canção (a reação a hinos como "Any Means Necessary", "Heeding The Call" e "Renegade" é prova inconteste), parece que não.

Não tem nada de revolucionário na sonoridade dos caras. E talvez nem precise ter. Há quem diga que eles são um Manowar 2.0 — o que nem de longe seria demérito para o quinteto. Há quem diga que flertam com ser quase um Massacration. Talvez.

Há uma dose considerável de bom humor ali, em especial na forma que o vocalista Joacim Cans conduz a apresentação. Dono de uma voz impecável, talvez uma das mais constantes de sua geração dentro do chamado power metal (ou "metal espadinha", como queira), ele saúda os "templários de São Paulo", em referência ao apelido do fandom da banda.

O artista provocou a plateia, pediu que eles erguessem os punhos como se fossem martelos, batessem palmas e gritassem — quase como uma espécie de maestro (que não devia estar esperando pelas espadas e martelos infláveis erguidos pelo público, mas isso deve ter sido um ótimo efeito colateral).

Show do Hammerfall no Summer Breeze 2024 Imagem: Diego Padilha

Impossível não berrar a plenos pulmões junto com o Hammerfall os refrões tanto de um clássico como "Last Man Standing", quanto das recentes "Hammer of Dawn" (Thunder, lightning, hammer, fighting!) e "Hammer High". Ou mesmo da inédita "Hail To The King", que chegou às plataformas dias atrás e estará no próximo álbum, "Avenge The Fallen", a ser lançado no dia 9 de agosto. Mal saiu e todos já estavam repetindo "hail" pra lá e "hail" pra cá.