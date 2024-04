Madonna, uma onda feminista: 5 clássicos da popstar que exaltam as mulheres

A música de Madonna levou a mulher de volta ao centro da questão ao falar do que ela queria. Na época, a artista declarou que a letra era para "afrontar as autoridades masculinas, seja o papa, a Igreja Católica, seja meu pai com o jeito dele conservador e patriarcal".

Escrevendo para o Boston Phoenix, a crítica cultural Joyce Millman disse: "Papa Don?t Preach" são os melhores três minutos de Madonna, não só porque fala da gravidez na adolescência, mas também por sugerir que uma parte da culpa está na relutância dos pais em conversar sobre sexo sem dar broncas. A música abre as portas para uma discussão há muito tempo necessária. A adolescência das mulheres nunca mais será a mesma.

"Express Yourself", do álbum Like a Prayer, 1989

A música indica que as pessoas sempre devem dizer o que querem. "Express Yourself" transformou o íntimo em político ao tomar o poder e dá-lo às mulheres e ao desafiar qualquer um a tentar retirá-lo. O coautor da música, Stephen Bray, declarou na época: "Não inventamos o feminismo, mas esse foi um chamado à ação [...]. Tenho muito orgulho de ser coautor de uma música que fala sobre expressar a própria verdade e exigir ser tratada como igual e como parceira".

No clipe, uma audácia: Madonna agarrou a própria virilha na cena que marca a derrocada de um dono de indústria. Ela fez um gesto similar durante a turnê "Who?s That Girl". Com um sorriso vitorioso, Madonna reivindicou a propriedade para si, para as mulheres, os despossuídos e vítimas de abuso, retomando o poder que tinha sido misticamente atribuído ao órgão masculino para justificar eras de dominação cultural, social, política e religiosa.