Crianças e até bebê curtem rock pesado no Summer Breeze Brasil

O Summer Breeze, festival de rock que está em sua segunda edição no Brasil, tem na maior parte de seu público o estereótipo do roqueiro mesmo, o homem de meia idade. No entanto, também é possível ver outros tipos de audiência como mulheres, crianças e até um bebê, visto pela reportagem de Splash.

Com um ano e seis meses, Mariana ouve o som intenso ao lado dos pais, Rafael e Letícia. A mãe conta que a filha ouve metal desde que nasceu. "Quando conheci meu marido há 14 anos, nós dois já ouvíamos metal e estilo mais pesados de rock. A Mariana ouve desde que nasceu e gosta, sempre se anima muito com o som".

A família, que mora em Londrina, veio de avião para assistir o Summer Breeze. As bandas que mais gostam do festival são Epica, Noturnall e Gamma Ray.