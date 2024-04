Camisetas de bandas viram uniformes de 'times' entre fãs no Summer Breeze

"Gosto muito de camisetas de banda e praticamente só uso isso. Eu vim para ver o Angra, Gamma Ray, In Extreme e ontem o Sebastian Bach. Eu cheguei a tirar uma selfie com ele, mas infelizmente a foto não saiu", lamenta.

Os fãs usaram camisas com suas bandas preferidas durante o Summer Breeze Brasil Imagem: Victor Rocha/UOL

Venda de camisetas no festival

Antes de entrar no Memorial da América Latina, local em que acontece o Summer Breeze, é possível ver diversos ambulantes vendendo camisetas de rock e do festival. Um deles é Bruno, que há uma semana veio de Recife tentar a sorte com a venda dos artigos.

"Faz uma semana que vim para cá, estou vendendo cada uma por 70 reais. No dinheiro consigo por 65, mas é o mínimo que dá pra fazer. Lá no Recife eu também trabalhava com a venda de camisetas de rock", afirmou.

O preço de outros vendedores era similar ao de Bruno. Dentro do festival, camisetas de bandas podem ser encontradas por mais que o dobro do preço dos ambulantes, R$ 150. A variedade de bandas e estilos, no entanto, é maior.