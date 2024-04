The Night Flight Orchestra transforma o Summer Breeze em pista de dança

Quem descia a rampa em direção ao Sun Stage, vindo do show sombrio e pesado do Lacuna Coil, não entendia nada: dezenas de headbangers dançando animadamente como se estivessem em uma boate, com direito a trenzinho e tudo. O estranhamento delirante era uma cortesia do The Night Flight Orchestra.

Vamos combinar que o grupo sueco, em sua primeira visita ao Brasil, era um corpo estranho dentro do line up sisudo do Summer Breeze. Criado em 2007 pelo vocalista Björn Strid e o falecido guitarrista David Andersson, ambos da banda Soilwork, o The Night Flight Orchestra trabalha um gênero muito peculiar, o AOR - sigla para Adult Oriented Rock.

Ou seja, eles criam músicas com aquele gosto forte de pop rock clássico dos anos 1970 e 1980 que dominam ainda hoje rádios adultas - tipo Alpha FM e Antena 1. É uma mistura de Journey, Foreigner, Survivor e outras do gênero, com refrões grudentos, teclados soterrando tudo e vocais dobrados.