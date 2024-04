Epica apresenta seu melhor metal sinfônico em show impactante

Epica no palco do Summer Breeze Brasil Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O set list percorreu praticamente toda a carreira do grupo holandês, embora tenha dado ênfase aos discos "The Quantum Enigma" (2014) e "Omega" (2021), de onde extraíram hits como "Abyss of Time - Countdown to Singularity" (que abriu o show), "The Essence of Silence", "The Skeleton Key" e "Victims of Contingency".

A excelente performance de metal sinfônico teve espaço para faixas flutuantes no set list do Epica, como "The Final Lullaby" do disco "The Alchemy Project" (2022) e "Unleashed", de "Design Your Universe" (2009).

Presença constante no repertório do grupo, "Cry for the Moon", do álbum de estreia "The Phantom Agony" (2003), também esteve presente no trecho final do espetáculo. Antes, porém, uma surpresa: Cristina Scabbia, vocalista do grupo Lacuna Coil, que havia se apresentado horas antes, subiu ao palco para dividir os vocais com Simone na faixa "Storm the Sorrow".

O fechamento foi com uma versão estendida de "Consign to Oblivion", do álbum "Consign to Oblivion" (2005). Um final épico para uma noite épica.