Britney Spears faz acordo com o pai, mas pagará valor milionário

Britney Spears encerrou a disputa judicial com o pai, Jamie Spears, ao assinar um acordo na última quinta (25). O fim do imbróglio acontece dois anos depois do fim da tutela que a cantora estava, controlada pelo genitor por 13 anos. No entanto, Britney foi obrigada a pagar US$ 2 milhões de honorários dos advogados do pai.

O que aconteceu

Um acordo foi assinado na Suprema Corte de Los Angeles. "Embora a tutela tenha terminado em novembro de 2021, o desejo [de Britney] de liberdade agora está verdadeiramente completo", disse o advogado da cantora, Mathew S. Rosengart, à revista EW.

Jamie Spears disse estar feliz com o acordo. "Não posso comentar detalhes específicos, pois o acordo é confidencial. Jamie está feliz por tudo isso ter ficado para trás. Ele ama muito a filha e tudo o que fez foi protegê-la e apoiá-la. É lamentável que algumas pessoas irresponsáveis na vida de Britney tenham escolhido arrastar isso por tanto tempo", contou Alex Weingarten, advogado de Jamie, à revista People.