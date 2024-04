Within Temptation entrega diversos Within Temptation no palco do Summer

Quem ouve o setlist ao vivo do Within Temptation percebe uma banda multifacetada, que vai além da caixinha na qual poderiam ser empacotados como "metal sinfônico". Se a canção inicial vai por este caminho, Sharon - inicialmente trajando uma bandeira do Brasil com o logo do Summer Breeze improvisada por cima do corpete, levando o público ao delírio - logo mostra com "Faster" (e seu refrão que até os metaleiros machões tentavam cantar fino pra acompanhar) que pode fazer hard rock, por exemplo.

Já "Bleed Out", faixa-título do álbum mais recente, é muito mais metal ao vivo do que no disco, inclusive trazendo uma performance virtuosa do guitarrista Ruud Jolie. E tanto "In The Middle of The Night" quanto a já clássica "Mad World", com o ritmo ditado pelo tecladista Martijn Spierenburg, ganham cores mais eletrônicas e ficam até, digamos, bastante dançantes.

Tem espaço até para a doçura da baladinha "All I Need", que Sharon garantiu ser o momento certo para mostrar o que você sente às pessoas que você ama.

Sem a bandeira brasileira e com um corpete dourado que é praticamente uma vestimenta de amazona, a frontwoman mostrou, tanto em "Angels" quanto em "Paradise (What About Us?)", um dueto originalmente gravado com Tarja Turunen (ex-vocal do Nightwish), que canta DEMAIS. Do mais suave ao mais rasgado, ela se permite um leque de opções artísticas tão variado quanto o da própria banda.

Que, aliás, conforme a própria cantora já revelou em entrevista exclusiva ao Splash, também se permite ser mais abertamente política e, de fato, se posicionar. Seja de uma maneira mais sutil, ao apresentar "Entertain You" e dizer que se trata de uma música para quem se sente um "estranho" em uma multidão, ou então ao arrancar aplausos entusiasmados ao dizer que todos podem ter sua fé e sua religião, desde que não a imponham aos outros - assunto da canção "Don't Pray Me".