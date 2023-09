Sheherazade, Key, Neymar: os principais palpites de spoilers da Fazenda 15

A Record divulgou hoje algumas pistas para os que estão ávidos em descobrir os nomes que comporão o elenco da próxima temporada de A Fazenda, cuja estreia está confirmada para o próximo dia 18 (segunda-feira).

Uma das participantes, batizada enigmaticamente pela casa de "A Blogueira", é descrita como dona dos "melhores looks" e da "bolsa do momento", que "sempre acerta o melhor ângulo da foto" e "tem a língua mais afiada que o salto".

Para Chico Barney e Gabriel Perline, colunista do portal iG, só pode se tratar de Camila Simioni. "Ela é fruto de um escândalo! Quando a Scheila Carvalho participou de A Fazenda, o Tony Sales estava pulando a cerca com essa moça", recordou Perline, no programa Central Splash. "Temos aí uma subcelebridade que veio ao estrelato da fama sem precisar fazer nada, só sendo amante."