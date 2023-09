Solange Gomes diz que perdeu emprego por postar fotos de 'peito e bunda'

Solange Gomes, 50, disse que já perdeu oportunidades de emprego por postar fotos sensuais em seu perfil no Instagram.

A famosa abordou o assunto no Link Podcast. Segundo Gomes, "a mulher sensual é banida de muitos lugares", e usou a si mesma ao explicar que já foi preterida pelas marcas para parcerias por postar fotos usando apenas vestimentas íntimas.

"Quando eu botava foto sensual no Instagram, eu não ganhava nada. Por exemplo, hoje participo de reuniões, de campanhas, trabalho com marcas, que se eu fizer um OnlyFans eles não vão me chamar, como não me chamavam antes. Era um Instagram que só tinha peito e bunda. A mulher sensual ela é banida de muitos lugares, eu não quero mais ser banida dos lugares, que continuar do jeito que eu tô. Não quero mais colocar um decote para ser chamada", declarou.