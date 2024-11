TXT em foto promocional do nono miniálbum do grupo Big Hit/Divulgação TXT retorna com disco fácil e gostoso de ouvir, mas curto demais Camila Monteiro Quem acompanha os quase sete anos de carreira do TXT (Tomorrow x Together) sabe que uma das principais características do grupo é a coesão da sua extensa discografia. Os discos todos possuem uma história e funcionam mais quando escutados na ordem em que foram pensados. As faixas, por diversas vezes, compõem uma narrativa que desenvolve o conceito do grupo. É o que chamamos de 'lore' e que envolve fãs e suas teorias, seja nas letras, na estética ou em ambos. Divididos em capítulos e miniepisódios, temos uma série de chapters e minisodes que mostram os artistas em diferentes etapas de 'contos de fadas'. Seja sonho, caos, nome, e agora estrela, as fases das eras do TXT são muito bem demarcadas. Na estante, os álbuns parecem ainda mais uma coleção de livros, em que, pela cor e tema, é possível entender que caminhos seguirão. O mais novo capítulo do grupo, o 'Star Chapter: Sanctuary', lançado nesta segunda-feira, é mais uma prova de que a história do TXT é muito bem pensada e executada. Embora o disco seja extremamente curto, com faixas que não passam de 2min e 41s de duração, temos mais uma narrativa redonda, fechada, como se sentássemos para ler o capítulo de um livro de que estamos gostando muito. Leve, fácil de ouvir e, infelizmente, muito curto, o EP é bastante romântico, começando com 'Heaven' (Paraíso), passando pela faixa-título apaixonada 'Over the Moon', os destaques 'Danger' e 'Resist' (que juntas não possuem 5 minutos!) e fechando com 'Forty One Winks' e 'Higher than Heaven'. Começamos no Paraíso e acabamos acima dele, finalizando com louvor mais um ótimo capítulo do grupo. Publicidade AXE Ceremonia/Divulgação TXT será atração principal em festival mexicano Depois de brilhar duas vezes no Lollapalooza de Chicago, o TXT será headliner de um festival latino pela primeira vez. O grupo se apresentará no AXE Ceremonia, na Cidade do México, nos dias 5 e 6 de abril de 2025. Com turnês cada vez maiores, em arenas e estádios pelos EUA e Japão, o grupo ainda não trouxe nenhuma turnê própria para a América Latina. A estratégia da Hybe parece ser realmente investir em festivais de música famosos pela Europa e América Latina, para testar as águas. MusicBank/Divulgação Não será a primeira vez deles na América Latina Apesar de ser o primeiro show que o grupo fará na América Latina, não é a primeira vez que eles vêm para a região. Em 2022, o TXT era um dos principais nomes do Music Bank em Santiago, no Chile. Soobin, Yeonjun, Beomgyu e Hueningkai chegaram a subir ao palco (Taehyun não veio, pois estava doente), conversaram com os fãs, mas não puderam se apresentar pois o evento foi cancelado devido ao clima (granizo, raios e trovões). Um momento traumático pros MOAs que foram. Boo Seungkwan, um dos vocalistas principais do Seventeen, abriu seu coração sobre o que os idols passam Pledis/Divulgação Não merecemos que se intrometam com tanta facilidade em nossas vidas. Não apenas nós, mas também outros artistas: não somos mercadorias. Espero que vocês não pensem que podem nos usar e se beneficiar de nós. Boo Seungkwan vocalista do Seventeen Grupo de k-pop EPEX @the_EPEX/X Nugu da semana: EPEX Apesar de ter vencido o prêmio ROTY (rookie of the year; novato do ano) em 2022 no Seoul Music Awards (SMA), o EPEX não é necessariamente nugu, mas ainda é desconhecido para muita gente e, por isso, debutou por aqui. Composto por oito integrantes nascidos entre 2002 e 2005 (Wish, Keum, Mu, A-Min, Baek Seung, Ayden, Yewang e Jeff), o EPEX debutou em junho de 2021 com o primeiro EP intitulado 'Bipolar Pt. 1: Prelude of Anxiety'. O nome do grupo é uma combinação da palavra 'eight', oito em inglês e 'apex' (peak), que significa que os oito integrantes almejam o topo. Administrados pela C9 Entertainment, eles já lançaram seis EPs. Sempre contando uma história. Em 2024, eles lançaram o primeiro disco completo, 'Youth Chapter 1: Youth Days'. A segunda parte da 'Era Youth', 'Youth Chapter 2: Youth Deficiency', será lançada nesta terça-feira (5). Indicações: 'Lock Down', 'My Girl', 'Sunshower', 'Youth2Youth' Momento Dramas VIKI/Divulgação Survival: Project 7 Os grandes canais de TV sul-coreanos não conseguem ficar muito tempo sem criar um 'survival show', programas que formam grupos de K-pop famosos, principalmente na Ásia. O mais novo deles, o 'Project 7', começou no fim de outubro e vai até o fim de dezembro. Apresentado por Lee Soo-hyuk e com vários jurados famosos, o programa formará um grupo masculino com sete integrantes que debutará em 2025. 'Project 7', 2024 | Criação - JTBC | Elenco - Bada Lee, Lee Soo-hyuk, Ha Sung-woon | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Youku/Divulgação C-drama: Go Back Lover A indicação de drama chinês tem um plot interessante: os protagonistas têm um relacionamento quando jovens, se separam e se reencontram anos depois em um reality show de namoro. Como todo romance de 'segunda chance', temos angústia, desentendimentos e falta de diálogo. A protagonista irrita em alguns momentos, mas vale o play para quem gosta de programa de namoro! 'Go Back Lover', 2024 | Criação - Tencent Video/Youku | Elenco - Li Yun Rui e Xu Ruo Han | Onde - VIKI | País - China VIKI/Divulgação BL: Love in the Big City É a segunda vez que LITBC aparece por aqui, já que a série é um avanço enorme para a comunidade LGBTQIAP+ sul-coreana. A produção retrata uma série de temas importantes e quase sempre censurados no país: relacionamentos gays, personagem HIV positivo e aborto. O envolvimento dos atores e roteirista na divulgação da série pré e pós-lançamento foram essenciais para o sucesso que a série está tendo mundialmente. 'Love in the Big City', 2024 | Criação - Tving | Elenco - Nam Yoon-su e Jin Ho-eun | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Publicidade GERAÇÕES K-POP Choi Minho faz parte da história do K-pop com SHINee e atua em grandes produções sul-coreanas @SHINee/X Minho: idol e ator de sucesso Minho é o segundo integrante do SHINee na nossa seção 'Gerações K-pop' e certamente não será o último. Todos os integrantes mantêm uma carreira de sucesso tanto no grupo como sozinhos e se mantiveram relevantes desde o debut, em 2008, ou seja, 16 anos de indústria e mais os anos de trainee. Choi Minho, hoje com 32 anos, foi descoberto pela SM em 2006 e desde então brilhou como cantor e ator. Ele fez até uma participação inesquecível na icônica 'Gee' do grupo Girl's Generation, em 2009, ano em que o grupo dominava todos os charts sul-coreanos e japoneses. Em 2016, debutou como ator de cinema em 'Canola', 'The Princess and the Matchmaker', 'Derailed', além do famoso K-drama 'Hwarang'. Recentemente, foi protagonista em 'The Fabulous' e um dos personagens secundários de 'Romance in the House', ambos da Netflix, além de ter participado de 'Yumi's Cells'. Conhecido por seu porte atlético e por ser extremamente competitivo, Minho vai, finalmente, lançar seu primeiro disco completo de estúdio, 'Call Back', nesta segunda. Após as promoções do disco, ele vai fazer seu primeiro show solo em Seul, intitulado 'Mean: Of My First'. Playlist G-Dragon, Kep1er, EPEX, DAY6, Kiss Of Life. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE Viviz em foto promocional de 'Voyage', quinto miniálbum do trio @official_VIVIZ/X Segunda TXT - Lança 'The Star Chapter: Sanctuary' (sétimo miniálbum)

Minho - Lança 'Call Back' (primeiro álbum completo) Terça Sungjin (DAY6) - Lança '30' (primeiro álbum completo)

Epex - Lança 'Youth Chapter 2: Youth Deficiency' (segundo álbum)

Yesung (Superjunior) - Lança 'It's Complicated' (sexto miniálbum) Quarta Doyoung (NCT 127) - Lança 'Frosty' (single digital)

Heize - Lança 'Fallin' (nono miniálbum)

MiSaMo (Mina, Sana e Momo do Twice) - Lançam 'Haute Couture' (segundo miniálbum japonês) Quinta Viviz - Lança 'Voyage' (quinto miniálbum)