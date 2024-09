Segunda-feira, 02/09/2024 Taeil foi expulso do grupo NCT 127 e deixou de ser seguido por vários membros Arte UOL SM solta comunicado com expulsão de membro do NCT Camila Monteiro Se alguém contasse para qualquer pessoa que consome K-pop e possui algum entendimento do Universo NCT que existiria qualquer tipo de polêmica envolvendo Taeil, provavelmente ninguém acreditaria. E mesmo assim, na última semana, a SM, empresa do grupo, soltou um comunicado informando a expulsão do artista, o mais velho e um dos vocalistas principais do NCT 127. O motivo? Ele está sendo investigado por abuso sexual. O assunto rapidamente foi para o topo dos trends - ainda tínhamos o twitter/X - com mais de 1.5 milhão de menções ao nome do cantor. Integrantes do grupo deixarem de segui-lo, e o mais chocante: a SM ter tomado uma decisão de forma tão rápida fez todo mundo pensar o pior. A empresa já protegeu idols duvidosos anteriormente, portanto largar a mão na velocidade da luz é, por si só, significativo. Como tudo nos dias atuais, muita desinformação começou a circular, coisas bem pesadas e que não iremos reproduzir, pois nada foi comprovado e a informação real que existe até agora, da polícia de Seoul Bangbae, passada pelo canal KBS, é que Taeil começou a ser investigado em junho. Esse período entre início das investigações e desligamento dele do grupo ainda é uma dúvida: a SM diz que não tinha conhecimento e que tomou as providências assim que soube de tudo. Dois meses parece um período longo demais para não saber de nada, mas com certeza esse é só o início dessa novela. Fãs, embora tristes pela decepção, em sua grande maioria, mostraram apoio à vítima e não colocaram o problema - gigantesco - embaixo do tapete, não. É importante diferenciar fato de performance. O que vemos no palco e nas câmeras, é performance. A dor de alguém abusado é uma realidade horrível e que jamais será esquecida. Publicidade Arte UOL Membros param de seguir cantor Depois do comunicado da SM sobre a exclusão do cantor do grupo, alguns colegas que seguiam Taeil deram unfollow. Os mais notáveis, que até para os trends foram: Taeyong, que atualmente está servindo e é o líder do NCT 127, Doyoung e Haechan, que também faz parte do NCT Dream, atualmente em solo brasileiro. Em um país onde os idols não costumam se expor em confusões ou emitir opiniões que possam gerar polêmica, o ato de parar de seguir um ex-colega de grupo é bastante significativo e explicativo, principalmente para os fãs, que estão desolados com tudo. Arte UOL O movimento 4B cresce no país Enquanto o drama interno se desenrola na Neocity, a Coreia do Sul está passando por uma onda fortíssima de denúncias de abusos sexuais, com mulheres contando suas experiências, dividindo momentos difíceis e corroborando o problema sério que o país enfrenta com o machismo e o molka, que é a prática de filmar ilegalmente as pessoas. Encabeçadas pelo movimento 4B, cujo lema é "sem namoro, sem casamento, sem sexo, sem filhos" e foi disseminado em 2019, as mulheres estão expondo tudo, e o governo tenta, sem sucesso, abafar. Source Music/Divulgação All the girls are girling girling LE SSERAFIM grupo faz ode a cultura ballroom LGBTQIAP+ em novo comeback O grupo de k-pop Rocket Punch Woollim Entertainment/Divulgação Nugu da semana: Rocket Punch Debutando por aqui na nossa seção nugu, temos outro grupo que estreou próximo ao caos pandêmico, ali entre 2019-2020, e que já não tem mais a sua formação original, pois Juri saiu em maio deste ano, transformando o sexteto em quinteto (Yeonhee, Suyun, Yunkyoung, Sohee e Dahyun). Criado pela Woollim Entertainment, o grupo debutou em agosto de 2019 com o miniálbum "Pink Punch", com o ótimo primeiro single "Bim Bam Bum". Já em fevereiro de 2020 elas retornaram com o segundo miniálbum, o "Red Punch". Poucos meses depois veio o terceiro miniálbum, "Blue Punch", com o lead single "Juicy". Em 2021, o grupo teve seu debut japonês com outra faixa muito boa, "Ring ring". Com pouquíssimas pausas e trabalhando muito, no início de 2022 elas voltaram com outra cor de punch: o quarto disco "Yellow Punch", seguido de um single álbum com a excelente "Flash", mais uma música e anúncio de full álbum japonês. Depois de tantos trabalhos em sequência, a empresa deu uma acalmada nos lançamentos, o que nem sempre significa algo bom na realidade nugu. Em 2023, elas lançaram "Boom", terceiro single álbum do grupo, e 2024 foi marcado pela saída de Juri. Indicações: 'Flash', 'Boom', 'Chiquita', 'Bim Bam Bum' e 'Ring ring' Momento Dramas Prime Video/Divulgação K-drama: No gain, no love Além de reunir um elenco todo ótimo, "Lucros do amor", como foi traduzida por aqui, combina tudo que fãs de comédia romântica mais gostam: casamento falso, casal que se odeia no início e fica implicando um com outro e doses de comédia tão surreais que fazem a gente rir do absurdo (os pensamentos dos personagens são hilários). O drama aborda de forma divertida, porém crítica, as expectativas em cima das mulheres, casamento e ambiente tóxico no trabalho. 'No gain, no love', 2024 | Criação - tvN | Elenco - Shin Min-ah e Kim Young-dae | Onde - Prime Video | País: Coreia do Sul CCTV/Youku/Divulgação C-drama: Tender Light Uma série bem fora da caixa, "Tender Light", ou "Fogo pálido", tem o onipresente ator Steven Zhang ao lado de Tong Yao, que brilha como Nan Ya. A série é uma mistura de suspense, drama policial e tem uma direção e fotografia que chamam atenção. Não é uma história feliz, mas traz um lado que pouco vemos, e aborda temas como violência doméstica, abuso psicológico, com atuações, jogo de luzes e suspense que fazem a gente querer assistir todos os 28 episódios. 'Tender Light', 2024 | Criação - CCTV | Elenco - Tong Yao e Steven Zhang | Onde - Youku Youtube | País: China iQIYI/Divulgação BoysLove: On1y One Quem acompanha BLs sabe que Taiwan tem uma preferência peculiar em contar histórias de amor entre "irmãos" e, apesar de estarem pintando "O ún1co" como mais uma dessa leva, ela não é. A minissérie mostra dois adolescentes (interpretados por adultos) construindo uma bonita relação em um recomeço. O pai de Wang casa com a mãe de Tian e eles vão todos morar juntos. Além disso, ambos são colegas na escola, extremamente competitiva. É para ser haters to lovers, mas eles nunca chegam a se odiar. 'O Ún1co', 2024 | Criação: iQYI | Elenco: Liu Dong Qin e Benjamin Tsang | Onde? VIKI | País: Taiwan Publicidade KOZ/arte UOL GERAÇÕES K-POP JYP/Divulgação Sunmi: a musa do pop crítico e retrô Lee Sunmi é uma das solistas mais respeitadas do k-pop, não somente pelo sucesso que ela fez na sua época de Wonder Girls, mas principalmente por ter migrado com maestria para a carreira solo, sempre trazendo elementos diferentes, tanto visuais, nas coreografias e looks, quanto na própria produção musical. É interessante pensar que nesse meio do caminho de vida de superestrela sul-coreana, Sunmi fez uma pausa, lá em 2010, para estudar. E logo após, ao retornar para a música, deu ao mundo seu primeiro EP, "Full Moon" com a excelente "24 hours", cuja coreografia é até hoje muito lembrada. Em 2015, quando ela saiu oficialmente das WG, a artista abriu caminho para sair também da JYP, empresa com que ela tem um bom relacionamento até hoje, mas que já não entendia mais o que ela queria construir. Dois anos depois, em 2017, ela entrou para a Makeus Entertainment e lançou o seu maior hit da carreira, a icônica "Gashina", sucesso de público e de crítica (e charts!). A partir daí a cantora foi construindo uma carreira muito sólida, participando de produções e lançando EPs e discos de pop alternativo, sempre com MVs marcantes acompanhando. "Heroine", parte do seu ótimo EP "Warning", e "Siren" são destaques, bem como seu retorno em 2019 com a divertida e crítica "Noir". O estilo de Sunmi é tão marcante que se tornou uma expressão: o "sunmi pop"; quando algo é diferente, com influências retrô e city pop. O rico catálogo da cantora vai de "Pporappippam", passando por uma collab divertida com J.Y.Park, em "When we disco", a sensual "Tail" e o verão na veia em "Heat Burn". Lee Sunmi é uma estrela. 