Yeonjun, Tzuyu, Jaehyun e Lisa lançaram solos recentemente e estão fazendo sucesso Arte UOL/Camila Monteiro Artistas solo de grandes grupos brilham cada vez mais no K-pop Camila Monteiro Início do fim para muitos grupos ocidentais, a carreira solo de artistas que fazem parte de grupos de sucesso sempre gerou uma certa comoção e medo nos fãs: será que agora eles vão fazer tanto sucesso sozinhos a ponto de deixar seus grupos? No K-pop, é perfeitamente normal idols conseguirem manter ambas as carreiras, e por vezes seus solos fazem tanto sucesso que acabam até ajudando os grupos. Solistas sempre tiveram seu momento de destaque, ainda mais em grandes empresas como SM e JYP, seja com projetos paralelos (SMtown, um sucesso) ou discos bem pensados e produzidos (várias integrantes do Twice podem ser citadas aqui, destaque para Nayeon), mas nos últimos tempos parece que houve uma "virada de chave", com uma quantidade enorme de idols proeminentes lançando álbuns e mixtapes em super produções audiovisuais. Jungkook, uma das maiores estrelas solo do pop atual, tem até um documentário sobre sua jornada solo, que está em cartaz pelos cinemas do mundo todo. Em "I Am Still" ele fala sobre seu primeiro disco sozinho, o "Golden". Lisa, do BLACKPINK, outro grande nome da música, lançou sua própria empresa, a LLOUD, venceu VMAs com seu primeiro single na nova casa, o "Rockstar" e fez outro hit ("New woman" é excelente), em parceria com a também gigante, a espanhola Rosalía. Recentemente, tivemos debuts muito bons de idols que nunca haviam lançado discos solo: Tuzyu, do TWICE, lançou o aguardado "abouTZU", Jaehyun, do NCT 127, lançou "J" e Yeonjun, do TXT, soltou sua primeira mixtape com "GGUM". Todos os trabalhos são completamente diferentes e ótimos, mostrando outro lado de artistas que a gente já conhecia, mas não havia explorado o potencial. E os solos são muito sobre isso, dar espaço à criatividade, ao novo, sons diversos, estéticas completamente distintas, mostrando que artistas interessantes são multidimensionais. Publicidade "CNPJ" em alta entre solistas famosos Não é de hoje que idols se mostram descontentes com suas empresas, por maiores que sejam, e resolvem não renovar contratos individuais. Porém, cada vez mais vemos idols não apenas saindo das empresas como criando seu próprio negócio. Recentemente, tivemos Baekhyun (EXO) abrindo a INB100 (e ele levou Chen e Xiumin junto!) e as BLACKPINKs Lisa e Jennie criando a LLOUD e o ODD Atelier, respectivamente. É possível perceber que a liberdade criativa e um retorno financeiro mais justo, são sempre os motivos principais de idols muito famosos virarem "PJ". Live sobre solistas do Universo K-Pop Na última semana, fizemos a nossa live mensal em parceria com a HIT Magazine e falamos justamente sobre os sucessos recentes de idols famosos no K-pop. Mostramos as ideias cada vez mais originais no design de merchandising (Baekhyun fez um disco que vem numa lata de abacaxi, e Chanyeol fez os cachorros dele em versão de pelúcia) e como os idols conseguem mostrar lados bem distintos dos trabalhos que eles fazem em grupo. Jungkook, Jimin, Lisa, Jaehyun e Taemin também foram parte da nossa pauta com seus lançamentos e sucessos nos charts mundiais e sul-coreanos. Assista aqui! Jungkook em seu documentário "I am still" que está nos cinemas e mostra a produção de seu primeiro disco HYBE/Divulgação Só sei as áreas que não sou bom e tento esconder elas. Jungkook golden maknae do BTS e um dos artistas mais bem sucedidos da música pop atual Grupo de K-pop Rescene The Muse Entertainment/Divulgação Nugu da semana: Rescene Até agora todos os grupos nugus, os queridos desconhecidos que mereciam mais sucesso, que coloco por aqui já possuem algum tempo considerável de carreira. Nessa edição, no entanto, temos um grupo bem novo, ou como falamos no K-pop, "rookie", que mal debutou e já entregou uma série de músicas ótimas. O Rescene, composto por cinco integrantes e formado pela empresa The Muze Entertainment, debutou em março deste ano, ou seja, elas possuem cerca de meio ano de vida. Como esperado de um grupo novo, todas as artistas são muito jovens: Woni, a mais velha, tem 20 anos; Liv e Minami têm 17, May 16 e a maknae Zena tem apenas 15 anos. Como de costume em diversos grupos de K-pop, as integrantes antes de debutarem, fizeram parte de "survival shows", os programas de competição para formação de grupos. Rescene possui integrantes dos programas My Teenage Girl e Stars Awakening. Em março, o grupo lançou seu primeiro single álbum, "Re:Scene" com a excelente "YoYo" como faixa título. A música posteriormente foi lançada em japonês, para debut no país (Minami é japonesa). Em agosto, o grupo lançou o primeiro mini álbum, "Scenodrome", com "Love Attack", e "Pinball" como singles duplos de promoção. Uma das características que chama atenção é que as músicas possuem mais de 3 minutos de duração, um milagre nos dias atuais. Vale bastante o play nas queridas. Indicações: "YoYo", "UhUh", "Love Attack", "Pinball" Momento Dramas HYBE/Netflix Pop Star Academy A HYBE e a Geffen, gravadora americana, se juntaram para criar um grupo global, que hoje conhecemos como KATSEYE. O Pop Star Academy mostra todo o processo, uma espécie de documentário e reality, com 20 meninas passando por uma série de treinamentos para, enfim, debutarem. Como todo programa nesse formato, passamos ódio em diversos momentos, torcemos para meninas que não debutam e mudamos de ideia algumas vezes. Vale o play pra fãs de reality! 'Pop Star Academy: KATSEYE', 2024 | Criação - Netflix | Elenco - trainees para debutar no grupo KATSEYE | Onde - Netflix | País: Los Angeles Hunan TV/VIKI C-drama: Melody of Golden Age Uma das gratas surpresas no Mundinho C-drama foi "Melody of Golden Age", que entregou uma história incrível para os fãs de séries de detetive, cheios de reviravoltas e com personagens fortes. A protagonista é super inteligente, foge do que costumamos ver nos dramas de época, e o par dela não está atrás; a química do casal principal é ótima. As cenas de ação são muito bem feitas, a cinematografia do drama chama atenção pela riqueza de detalhes e ele te prende do início ao fim. 'Melody of Golden Age', 2024 | Criação - Hunan TV | Elenco - Ding Yu Xi e Ancy Deng | Onde - VIKI | País: China Channel 3/iQIYI BoysLove: Jack & Joker A série só tem três episódios até agora, de um total de doze, mas já podemos dizer que finalmente Yin e War possuem roteiro e plataforma para mostrar que são excelentes atores. É a vitória das "gays trambiqueiras", com Joker (War), sendo um grande golpista, que acaba entrando na vida de Jack, que sonhava em abrir sua própria academia de artes marciais, mas acaba virando um agiota. Divertido, cheio de plot twists e com muita ação, a série promete ser um dos melhores BLs do ano. 'Jack & Joker: U Steal My Heart'', 2024 | Criação: iQiyi | Elenco: Yin & War | Onde? iQiyi | País: Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP MBK Entertainment/Divulgação T-ara: o grupo que podia ter sido maior do que foi T-Ara (falamos Tiara) foi um dos grupos femininos mais populares da segunda geração do K-pop, passou por algumas formações com saída de integrantes e polêmicas que acabaram afetando fortemente a fama do grupo, que foi gigante, principalmente na China, algo não muito comum para grupos de K-pop. Elas debutaram em 2009 com seis integrantes, gerenciadas pela Mnet Media. Antes mesmo do debut, o grupo sofreu modificações de lineup e, no fim, as seguintes integrantes debutaram: Eunjung, Hyomin, Jiyeon, Qri, Boram e Soyeon. Atualmente, Qri, Eunjung, Hyomin e Jiyeon seguem como T-ara, apesar de o grupo não estar em atividade. Com músicas excelentes para se jogar na boate, dançantes e grudentas, o grupo foi um sucesso enorme em toda a Ásia, com seu single "Roly Poly" sendo um dos mais baixados da história. O disco de debut do grupo foi sucesso de público e de crítica, com os hits "TTL (Time To Love)", "Bo Peep Bo Peep" e "You Drive Me Crazy". O grupo se manteve no topo dos charts com vários hits por muitos anos, até rolar a grande controvérsia entre as próprias integrantes, com um escândalo de "bullying" entre elas, desmentido anos mais tarde, mas que causou um estrago enorme na imagem de todas e acabou afetando a carreira delas. Até hoje, os fãs acreditam que, se não fosse essa acusação falsa de bullying, T-Ara seria um grupo consagrado nível Wonder Girls, 2NE1 e Girl's Generation. A Coreia sempre foi péssima em administrar assuntos relativos a abusos de poder, principalmente entre empresas e grupos. Anos mais tarde, elas retornaram, mas o episódio infelizmente reescreveu a história delas. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist MEOVV, Key, P1Harmony, Yeonjun. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE SM/Divulgação Publicidade Segunda Kang Daniel - Lança 'ACT' (quinto miniálbum)

KEY - Lança 'Pleasure Shop' (terceiro miniálbum)

QWER - Lança 'Algorithm's Blossom' (segundo miniálbum) Terça NCT Wish - Lança 'Steady' (primeiro miniálbum)

Onlee - Lança 'Turn ON' (segundo miniálbum)

Ailee - Lança "The Boss" (single digital) Quarta Xodiac - Lança 'Some Day' (segundo miniálbum)

Super Junior (D&E) - Lança 'Inevitable' (sexto miniálbum)

HYO (Girl's Generation) - Lança 'Retro romance' (single digital)