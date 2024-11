Hanbin (B.I), ex-iKON, Seunghan, ex-RIIZE e Wonho, ex-Monsta X: todos viraram solistas Arte UOL/Camila Monteiro Carreira solo vira alternativa para idols retirados de seus grupos Camila Monteiro Depois do drama que Seunghan viveu nos últimos tempos, com direito a bullying coordenado de 'fãs' e uma movimentação gigantesca nas redes pedindo justiça e proteção para o artista até então membro do RIIZE, a SM soltou uma outra 'bomba' na última semana: o artista vai ser lançado como solista. Com promessa de recomeço, fotos e calendário indicando um debut próximo, a situação gerou mais descontentamento e desconfiança entre fãs do que comemoração. A carreira solo virou uma espécie de 'prêmio de consolação', algo que os fãs acabam engolindo, pois a outra opção é o limbo e esquecimento. O ideal —a volta ao RIIZE— está descartado. Assim que houve o anúncio dessa nova etapa solo de Seunghan, foi impossível não lembrar de casos recentes similares, como o de B.I, que saiu do iKON e iniciou sua fase como solista, e de Wonho, que após polêmicas foi tirado do Monsta X, mas seguiu na Starship e, na próxima semana, retorna com single em inglês. Sem conseguir administrar polêmicas, as empresas encontraram na carreira solo uma alternativa para tentar agradar a todo mundo. Mas os fãs não estão muito felizes com essa solução. Ter uma carreira solo é um sonho para a maioria dos idols, mas definitivamente não dessa forma. Publicidade instagram pessoal @lucas_xx444 Lucas e SM Já é uma prática comum na SM colocar idols populares que se envolveram em polêmicas no esquema 'geladeira & solo'; o mesmo havia acontecido anteriormente com Lucas, ex-integrante do NCT, WayV e SuperM. O chinês se envolveu em polêmicas com fãs, foi afastado por mais de um ano e, quando os fãs achavam que ele jamais voltaria, a SM anunciou que o rapper retornaria como artista solo. Em abril, ele lançou seu primeiro álbum-single, 'Renegade', com três músicas, e dividiu opiniões dentro e fora do fandom. @yfieee_/X BTOB e Ilhoon Recentemente, com a saída do BTOB da Cube e criação da própria companhia, a BTOB Company, houve uma aproximação entre os seis integrantes com Ilhoon, que havia sido retirado do grupo em 2020 por ter se envolvido com compra e consumo de maconha. O rapper, que foi condenado e cumpriu pena em condicional, ficou afastado nos últimos quatro anos e, finalmente, retornará, nesta semana, com single novo, 'Lullaby'. Ele vem recebendo apoio dos membros do BTOB, sempre OT7. NewJeans em discurso no Korean Grand Music Awards KGMA/Divulgação NewJeans NUNCA morre! NewJeans no meio de uma disputa com a HYBE, grupo fez discurso emocionado no Korean Grand Music Awards Grupo de k-pop Primrose AO Entertainment/Divulgação Nugu da semana: Primrose Com pouco mais de 10 mil ouvintes mensais no Spotify, Primrose é a definição de nugu; o grupo é conhecido por poucas pessoas, apesar da qualidade de suas músicas, principalmente do último lançamento, 'Steal Heart', que saiu na última quinta-feira. Ainda no pré-debut, em 2022, Primrose era um duo com Ruby e Yeum. Juntas, elas lançaram 'Red Moon'. Meses depois, Yeum saiu, e o restante da formação atual do grupo foi entrando: Nahyun, Rainie e Hayun, nessa ordem. Primrose lançou seu primeiro trabalho como quarteto em agosto de 2023, o miniálbum 'Laffy Taffy'. Com quatro faixas e uma versão em inglês do single principal, o trabalho mistura synth, tropical house e dance music. Antes do último lançamento, o grupo lançou um single chamado 'Revival', em junho deste ano, com 'Freyja' como faixa-título, misturando novamente dance music, agora com EDM e um hyper pop. Em 'Steal Heart' o grupo está fazendo mais barulho pela qualidade do disco, por ter trazido elementos de jazz e R&B mais old school e o hip hop noventista que está em alta. Todas as faixas do disco são ótimas. Indicações: 'Steal Heart', 'Freyja', 'Laffy Taffy', 'Awaken Light' Momento Dramas Netflix/Divulgação K-drama: Mr. Plankton Sucesso da Netflix, 'Mr. Plankton', que está no topo das séries mais assistidas da plataforma, é um drama cheio de coração, daqueles que nos leva em uma jornada com os protagonistas. É sobre um homem com uma doença terminal que precisa de respostas sobre seu pai, e sua ex, que tem seus próprios dramas (incluindo menopausa!), embarca com ele nessa história bonita e triste, com atuações e cinematografia excelentes. 'Mr. Plankton', 2024 | Criação - Netflix | Elenco - Woo Do-hwan e Lee You-mi | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul Tencent Video/Divulgação C-drama: Smile Code O novo C-drama da Tencent tem Lin Yi como um protagonista que possui alexitimia, desordem neurológica que afeta o processamento das emoções. O personagem conhece uma atriz, interpretada por Shen Yue, e ambos têm que lidar com suas diferenças, o que inclui a forma como lidam com seus traumas e emoções, no geral. Pode ser frustrante por vezes acompanhar a jornada dos protagonistas, mas é a ideia do drama. 'Smile Code', 2024 | Criação - Tencent Video | Elenco - Lin Yi e Shen Yue | Onde - VIKI | País - China Gagaoolala/Divulgação BL: Love in the Air Japão A adaptação da novel 'Love in the Air', da autora tailandesa Mame, fez tanto sucesso que ganhou uma versão japonesa. Agora, os protagonistas Payu e Rain são interpretados por Shoma e Takuto, respectivamente. Bem fiel ao material original, a história conta as aventuras dos amigos Rain e Sky ao conhecerem Payu e Prapai. Entre motos, descobertas e traumas superados, a trama conquistou os fãs pela química intensa de todos os atores --e pelas cenas picantes. 'Love in the Air', 2024 | Criação - Gagaoolala | Elenco - Nagumo Shoma e Hamaya Takuto | Onde - Gagaoolala | País - Japão Publicidade GERAÇÕES K-POP O BTOB recentemente criou a BTOB Company e administra a própria carreira Cube/BTOB Company/Divulgação BTOB: Grandes vocalistas do K-pop abrem sua própria empresa BTOB, ou 'Born to Beat' (nascido para as batidas musicais/vencer), é um daqueles grupos que debutou entre gerações, em março de 2012, fazendo parte da geração 2,5 do K-pop. O grupo, originalmente com sete membros (Eunkwang, Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Peniel, Sungjae e Ilhoon, que saiu em 2020), foi formado pela Cube e recentemente migrou para a BTOB Company, criada em 2024 pelos próprios membros. Com qualidade vocal muito acima da média, o grupo possui uma capacidade de harmonização rara, dentro ou fora da indústria. Em 12 anos de carreira, lançou mais de 11 miniálbuns, três discos de estúdio, compilados, singles digitais e muitas OSTs, as famosas trilhas sonoras de K-dramas. Com várias canções de sucesso, como 'Missing You', 'I'll be your man', 'Beautiful Pain' e 'Thriller', BTOB conseguiu manter seu sucesso mesmo com a ida dos integrantes para o Exército, a saída de um importante membro e a carreira de ator de Sungjae (ele ficou enorme depois de 'Goblin'). Extremamente carismáticos, os integrantes são figuras onipresentes na mídia coreana, participam de diversos programas de variedades, brilharam no 'Kingdom', programa da MNET com disputa de grandes grupos, e até em adaptações de famosos musicais. Com um dos melhores nomes de fandom, Melody, o grupo segue sendo um forte nome na indústria fonográfica sul-coreana, mostrando que a qualidade musical e um fã-clube local forte fazem a diferença. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

Meovv - Lança 'Toxic' (segundo single digital)

Nexz - Lança 'Nallina' (primeiro miniálbum) Terça WayV - Lança 'High Five' (pré-single)

Badvillain - Lança 'Zoom' (single digital) Quarta A.C.E - Lança 'Pinata' (terceiro single álbum)

Haon com Giselle do aespa - Lança 'Skrr' (single)

tripleS - Lança single de debut japonês Quinta Nowadays - Lança 'Let's get it' (single digital)

Ilhoon (ex-BTOB) - Lança 'Lullaby' (single digital) Sexta ROA - Lança 'Wrap Up' (quarto single digital)

Ichillin' - Lança 'Prequel' (sétimo digital single álbum)

Loveone - Lança 'Funny honey' (primeiro single álbum)

Wonho - Lança 'What would you do' (single em inglês)

