Reunião de gigantes de gerações antigas do k-pop anima fãs 2NE1, Big Bang, B.A.P de volta: vitória dos fãs antigos do K-pop Camila Monteiro 2024 está sendo um ano especial para quem estava por aqui quando absolutamente tudo era mato. Quem se tornou fã de k-pop lá na primeira, segunda e até início da terceira geração está sendo contemplado com uma série de reuniões especiais, anúncios de comeback e até mesmo turnês de grupos que marcaram a indústria e criaram um legado e muita influência para gerações posteriores (as atuais!!!). Uma das maiores surpresas foi o anúncio das gigantes do 2NE1, não apenas pela turnê comemorativa intitulada 'Welcome Back', bem-vindos de volta. Mas principalmente pela reunião acontecer na própria YG, empresa que dificultou bastante a vida de CL, Dara, Park Bom e Minzy décadas atrás. Entretanto, tudo parece águas passadas. Com as integrantes agora livres e donas de suas próprias carreiras, o grupo voltará aos palcos em outubro na Coreia e depois seguirá para mais países. Quem também se reuniu e causou comoção generalizada nos fãs foi (o que restou dos) Big Bang, com G-Dragon e Daesung subindo no palco junto de Taeyang, que está fazendo sua turnê solo. No palco, os três cantaram e dançaram hits - GD não parece que está parado há 5 anos de jeito nenhum - e depois postaram fotos juntos. A expectativa de um comeback do agora trio é enorme. O B.A.P, que viveu aquela safra entre segunda e terceira geração, também anunciou retorno, por meio do documentário 'Man on the Moon', e com um novo nome: Bang&Jung&Yoo&Moon. Depois de sete anos, eles estão de volta e ainda sem Zelo, que está servindo ao Exército. Com tantos grupos icônicos ensaiando - e outros concretizando - retornos, é interessante ver que, mais experientes e a grande maioria em suas próprias empresas, os idols voltam bem mais soltos, contentes e sem grandes amarras que contratos complicados exigem. Assim, algumas questões ficam mais evidentes: será que os idols deveriam debutar tão novos? Fica a questão no ar... Reunião OT7 de Block B viraliza e faz sucesso Depois que Zico anunciou que rolaria uma reunião do Block B no seu programa de música 'The Seasons: Artist with Zico', fotos de ensaios começaram a circular, e a expectativa dos fãs para ver a formação original toda junta (OT7) foi enorme. Na última semana, eles finalmente gravaram o episódio, com todos os integrantes juntos pós-serviço militar. Os vídeos deles juntos viralizaram pelas redes e mostraram que seguem ótimos, cantando clássicos como 'Her', 'Yesterday' e 'Nillili Mambo + Very Good'. O comeback oficial parece estar bem próximo. E finalmente as pessoas descobriram Lee Tae-il. Turnês nostálgicas fazem muito dinheiro Oasis pode não ser K-pop, mas o grupo é um grande sucesso com idols e trouxe uma nova onda de 'retornos épicos' neste último mês, o que movimentou fãs do grupo no mundo inteiro. Depois de mais de uma década afastados - e sempre brigando - os irmãos Gallagher retornarão em 2025 com uma turnê já milionária, abrindo mais datas a cada dia. Na mesma semana, Linkin Park também anunciou retorno, com uma nova formação, e shows pelo mundo, incluindo na Coreia do Sul, onde sempre foram enormes. A chance de ver grupos icônicos de perto retornando é cada dia maior. A versão animada de RM no novo MV de Megan Thee Stallion. Os rappers fizeram collab em "Neva Play". What's up Stallion? You know that we neva play, yeah we goin? foreva slay. Me and Megan on the way. For asian men we paved the way RM (Namjoon) rapper e líder do BTS em participação no single "Neva Play" da rapper Megan The Stallion Nugu da semana: 82 Major Desta vez temos um nugu da semana bastante recente que, felizmente, não teve tempo de grandes mudanças de formação ou de ser esquecido pela própria empresa. Com vários trainees que já estavam na empresa, a Great M Entertainment, desde 2022, o anúncio oficial dos membros veio em 2023 e Ye-chan (sim, o irmão do Keeho de P1harmony), foi a última adição ao grupo, um mês antes do debut. A estreia deles aconteceu em outubro de 2023 com o álbum 'On' e um pré-single, a ótima "Sure thing". Com três rappers (Seong-bin, Seong-mo e Seok-joon), um vocalista principal (Do-gyun) e dois excelentes dançarinos e vocais, Seong-il (líder do grupo) e Ye-chan, o grupo é bastante forte em performances de hip hop, com os dançarinos e a rap line brilhando muito. Em 2024 eles lançaram o primeiro miniálbum do grupo, chamado 'Beat by 82', com quatro músicas e o principal single 'Choke' sendo lançado na versão acelerada, feita para viralizar no TikTok, pouco tempo depois. E o que significa o 82Major, afinal? 82 é o número nacional da Coreia do Sul, e a empresa explicou que deu esse nome ao grupo pois aspiram que eles sejam 'majors', grandes na cena. Já o nome do fandom é '82DE' que significa carregar uma grande atitude, sempre sincera, entre fãs e grupo. Indicações: 'Sure thing', 'First Class', 'Choke', 'Illegal', '82' Momento Dramas A Cinderela Moderna Baseado em um webtoon, 'Cinderela Moderna' combina elementos clássicos de drama, com um protagonista (interpretado por Sang-min) herdeiro cuja família é insuportável e um relacionamento interessante que ele constrói com a personagem de Hyun-Bin. Ela sempre lutou muito para conseguir tudo e é bem realista e cética; ele vive no mundo da lua, é apaixonadíssimo por ela e sempre foi protegido pela família milionária, que agora tenta separar ambos. Serão 10 episódios. 'Cinderella at 2 am', 2024 | Criação - A Coupang TV | Elenco - Shin Hyun-Bin e Moon Sang-min | Onde - VIKI | País: Coreia do Sul C-drama: Conto de fadas diferente Seguindo na linha conto de fadas, temos um drama bem leve, fofo e tipicamente escolar, onde Jun, um dos integrantes do Seventeen, brilhou muito como o apaixonado Liang Chao. É daquelas histórias de amigos que cresceram juntos desde criança e que vão construindo - lentamente - algo a mais. Xiao Tu é muito fofa, especialmente na fase de negação, quando ainda não capta que o amigo de infância é completamente apaixonado por ela. Para os padrões chineses, é bem desprovido de dramalhão. 'Exclusive Fairytale', 2023 | Criação - iQIYI | Elenco - Jun e Zhang Miao Yi | Onde - VIKI | País: China BoysLove: Kidnap Kidnap merece o play só pelo fato de estar disponível simultaneamente na Tailândia e na Netflix Brasil, um fato inédito. Também marca o retorno de Ohm como protagonista de um BL desde o sucesso de Bad Buddy (e todo drama que rolou com seu ship anterior). Em Kidnap, temos ele com Leng e uma situação 'síndrome de Estocolmo': ele precisa de dinheiro, se envolve em um sequestro, mas acaba se apaixonando pelo sequestrado e o escondendo. E a química dos dois é bastante promissora. 'Kidnap', 2024 | Criação: GMM 25 Netflix | Elenco: Ohm Pawat & Leng | Onde? Netflix | País: Tailândia GERAÇÕES K-POP Daesung, Taeyang e G-Dragon reunidos no show solo de Taeyang em 2024 Big Bang: em meio a sucessos e polêmicas, grupo sempre será relevante É impossível falar sobre o crescimento e impacto do K-pop nos últimos anos sem citar Big Bang e a importância que o grupo teve na indústria, não apenas pela música, mas pela influência de estilo, performance e do próprio conceito de ser um novo tipo de idol. Também é impossível fingir que o grupo não passou por problemas gigantescos, especificamente com o membro mais novo deles, Seung-ri, envolvido em um dos escândalos sexuais mais brutais dos últimos tempos, o Burning Sun. Assim como não dá para apagar a importância de Big Bang no K-pop, não podemos não falar sobre o que ocorreu, e tirar "o elefante da sala" é necessário para falarmos do legado do grupo. Atualmente o antigo quinteto está com três membros: G-Dragon, Taeyang e Daesung. Seungri foi tirado em 2019 em meio ao escândalo, e T.O.P saiu em 2023. GD e Taeyang começaram crianças, aos onze anos, como trainees da YG. T.O.P, amigo de GD, era rapper underground e fez audição posteriormente. Big Bang debutou oficialmente em 2006, e o resto é realmente muita história. Com uma popularidade surreal tanto na Coreia como no Japão, o grupo fez tanto sucesso mainstream, que até hoje alguns recordes deles persistem, pois ultrapassaram o sistema de gerações e sustentaram a relevância, apesar de vários pesares, e sempre com muitos hits. O sucesso individual de G-Dragon, Taeyang e Daesung (principalmente no Japão) consagrou cada um deles como grandes solistas. É difícil conhecer algum idol, principalmente rapper, da terceira/quarta geração que não tenha GD como uma inspiração. Ele aproximou a moda do K-pop mais ainda e se tornou um ícone, muito à frente do seu tempo, na indústria. Nesses quase vinte anos de carreira Big Bang não é mais o mesmo, e tá tudo bem. 