HYBE, SM, YG, JYP... nenhuma empresa de K-pop merece ter fãs Camila Monteiro As empresas de K-pop nunca tiveram boa fama, seja por processos de exploração de trabalho (SM e ex-integrantes do EXO/Suju), falta de pagamento (IDLE e Cube, por exemplo) ou logística deficiente para vendas e distribuição de discos dos grupos que administram. Entretanto, nas últimas semanas, SM e HYBE, duas das maiores empresas da indústria, estão no centro de uma série de matérias e discussões judiciais que envolvem a saída de idols de seus grupos por suspeita de abuso sexual, bullying coordenado por fãs (caso de Seunghan, do RIIZE) e por idols (Hanni, do NewJeans). E todo esse drama poderia ser evitado se, desde o início, as pessoas não se tornassem fãs de empresas. Ser 'SM fã', 'YG fã', 'JYP fã' ou 'Hybe fã' é algo normalizado no K-pop e transforma a paixão por grupos e idols em discussões sobre 'qual empresa é melhor'. Não existe nenhuma empresa melhor, apenas a que está sendo mais ou menos investigada e exposta publicamente. Fãs, figuras centrais e essenciais para os grupos, deveriam se movimentar em prol de uma frente que conseguisse direitos legais para os idols, que no fim do dia, são os que mais são afetados por tudo isso. BIG 3? BIG 4? Toda semana entramos num ciclo sem fim de discussões sobre as maiores empresas da indústria do K-pop. Originalmente chamadas de Big 3, já faz tempo que a Hybe, com a compra de diversas subsidiárias e, principalmente, com a receita do BTS, que gera um lucro enorme, entrou no hall de gigantes da cena. Não se trata de briga entre fãs, de qual grupo é melhor ou pior, mas as maiores empresas são as que movimentam mais capital. Já a YG, parece cada vez mais distante do BIG. O problema das empresas Na última live que fizemos no nosso canal no WhatsApp, Universo K-pop, em parceria com a Revista HIT, conversamos sobre como as empresas possuem dificuldades enormes em administrar tanto fãs locais como globais. Com a expansão cada vez maior das estratégias de marketing e turnês mundiais, as empresas, embora grandes e cada vez mais ricas, são incapazes de compreender as diferenças culturais e demandas distintas que os fãs possuem. Confira a nossa discussão no YouTube! Veja a live aqui O cantor, em live falou sobre cobranças e expectativas dos fãs @woosungmedia/X Você é humano e comete erros, eu sou humano e cometerei erros, e outros artistas são humanos e estão passando pela mesma experiência que você. Eles não são maiores nem menores do que você. Woosung músico e vocalista da banda The Rose Nugu da semana: All(H)Ours Pela segunda semana consecutiva temos um nugu que está concorrendo ao prêmio de Melhor Novato do Ano no MAMA Awards 2024, um dos principais prêmios da indústria do K-pop. Com sete integrantes (Kunho, Younmin, Xayden, Minje, Masami, Hyunbin e ON:N), o All(H)Ours debutou no início deste ano, em janeiro de 2024 pela Eden Entertainment. O nome do grupo tem dois sentidos: todas as horas (all hours, em inglês) e todo nosso (all ours, também em inglês). Eles possuem dois miniálbuns: 'All Ours', que foi o miniálbum de debut do grupo, com cinco faixas e o single principal 'Gotcha'; e 'Witness', lançado em julho, também com cinco faixas e 'Shock' como single principal. Com um som que mistura EDM, dance e synth-pop, as músicas do grupo são bem agitadas e 'bate cabelo'. Pelo som mais diferente e 'pesado', eles mesmos se consideram 'primos' do Stray Kids, cujo som é bastante autoral e com muitas referências de música eletrônica. O nome do fandom de 'All(H)ours' é Min(u)te. Indicações: 'Shock', 'Wao Wao', 'Gotcha', 'Psycho Mantra' Momento Dramas Reality: Guerra Culinária Um dos programas mais vistos atualmente na Netflix é uma competição de chefs sul-coreanos, misturando famosos donos de restaurantes com cozinheiros underground. A combinação dos jurados com essa mistura de estilos deu muito certo e criou um programa ótimo, que celebra a culinária sul-coreana e a criatividade enorme dos participantes. Vale muito o play! 'Culinary Class Wars', 2024 | Criação - Netflix | Elenco - Baek Jong-won e Ahn Sung-jae | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul K-drama: Parceira Suspeita Não é um drama novo, mas é um dos mais maratonáveis existentes. Perfeito para quem gosta de romance de escritório, dinâmica gato e rato e uma dose de crimes a serem resolvidos pelos protagonistas. É um dos melhores papéis do Chang-wook, que faz um promotor que é 'rebaixado' e acaba entrando na vida da personagem de Ji-hyun, que irrita um pouco, mas vale a pena pela química dos dois. 'Suspicious Partner', 2017 | Criação - SBS | Elenco - Ji Chang-wook e Nam Ji-hyun | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul iQIYI/Divulgação BL: Maldição do Taekwondo Feito pela mesma diretora de 'To My Star', temos aqui um outro BL cheio de angústia e sentimentos mal resolvidos onde o tempo irá, provavelmente, curar quase tudo. Os protagonistas se conhecem ainda na escola, se apaixonam em uma realidade difícil, repleta de violência doméstica e preconceito. Depois de mais de dez anos eles se reencontram em outro contexto. 'Let Free the Curse of Taekwondo', 2024 | Criação - iQIYI | Elenco - Kim Nu-rim e Lee Se-on | Onde - iQIYI | País - Coreia do Sul Publicidade Arte UOL GERAÇÕES K-POP G-Dragon: um dos maiores ícones do k-pop em ensaio para Elle Korea Elle Korea/Divulgação G-Dragon: um dos maiores ícones do K-pop Muita gente não sabe, mas Kwon Ji-yong começou sua carreira muito antes de se tornar o pequeno grande ícone do K-pop G-Dragon, ou GD como é chamado também. O rapper é artista desde criança, antes mesmo de completar oito anos ele fazia parte de um grupo infantil chamado Little Roora. Após o término do grupo, ele foi para a SM, onde virou trainee por quatro anos, até ir para a YG. A YG foi onde GD começou a criação do seu legado para a indústria: desde a criação do lightstick do grupo dele, o Big Bang, passando pelo debut em 2006 e conquistando diversos recordes nos charts sul-coreanos, até a carreira solo de sucesso, fazendo dele um dos maiores solistas do país. Além de escrever diversas músicas, G-Dragon sempre foi muito conectado ao mundo da moda, misturando referências, estilos, se tornando um ícone fashion para milhares de pessoas e diversos idols que amamos. Com personalidade, voz e estilo único, GD criou um subgênero só dele e uma marca bastante conhecida, a Peaceminusone. Seja em 'Crooked', 'Crayon', 'Coup d'etat', 'Heartbreaker', ou tantas outras músicas marcantes da carreira, o rapper é uma referência da cena musical, trouxe artistas internacionais importantes em colaborações diferentes, passou por uma série de problemas dentro e fora do Big Bang e mesmo assim segue sempre relevante e pronto para retornar em novembro. Playlist Jin, Jaehyun, The Boyz, ILLIT. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE Segunda The Boyz - Lança 'Trigger' (nono miniálbum) Terça Babymonster - Lança 'Drip' (primeiro álbum completo)

Solar (Mamamoo) - Lança 'First Love' (single) Quarta Omega X - Lança Pré-single Quinta BTOB - Lança 'Please Stay' (single digital)

Jamie - Lança 'Bad Luck' (single digital)