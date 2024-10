Seunghan saiu definitivamente do RIIZE em uma sequência bizarra de acontecimentos Arte UOL/Camila Monteiro A forma como Seunghan foi tirado do grupo é preocupante para a indústria Camila Monteiro É impossível falar de qualquer assunto nesta semana que não seja a saída definitiva do Seunghan do RIIZE. O drama, que se desenrolou por quase um ano, foi uma aula de tudo o que não deve ser feito por uma empresa, seja ela de K-pop ou não. Seunghan entrou em hiato por ter fotos vazadas com a ex-namorada. Parece surreal escrever sobre isso em outubro de 2024, mas idols namorando ainda é um tabu enorme na indústria do K-pop. As empresas alimentam essa ideia, pois criam narrativas de que os idols só possuem olhos para as fãs, que elas são 'as namoradas', e a resposta vem em forma de muito dinheiro gasto em encontros parassociais, onde fãs pagam montantes enormes para conversar de perto com seus idols. Essa aproximação não seria um problema se os fãs entendessem que são apenas fãs. E nada além disso. Depois de quase um ano, em menos de 48 horas a SM confirmou o retorno de Seunghan ao RIIZE e, depois, voltou atrás devido à quantidade exorbitante de reclamações. As fãs sul-coreanas não aceitaram o retorno do artista pois o "passado" dele ia sujar a imagem do grupo. A atitude da SM, de voltar atrás e dar voz a fãs que fizeram um bullying coordenado contra Seunghan, abre precedentes perigosíssimos para a indústria, que se coloca ainda mais à mercê de fãs que acham que são donos dos idols e podem mandar na vida pessoal deles. Além de triste, é uma derrota enorme para a indústria como um todo a saída de Seunghan do RIIZE. Publicidade @kchartsmaster/X Fãs mandam mil coroas em protesto Em um dos atos mais violentos já feitos por fãs recentemente, enviaram para a frente da SM cerca de mil coroas de flores, aquelas enormes que se envia quando alguém morre. A cena parece de filme de terror e chamou tanta atenção que atraiu todo mundo que estava passando pelo local. Com frases pedindo a saída de Seunghan e com OT6 estampado, fãs internacionais tentaram diminuir o impacto negativo do ocorrido, indo até o local e cortando as faixas e as flores. O ódio foi tanto que a SM acabou desistindo de recolocar o artista no grupo. Enquanto isso, os outros membros estavam na Espanha. SM/Divulgação Streamings do grupo cresceram em 48 horas Enquanto fãs sul-coreanas gastavam US$ 200 (cerca de R$ 1.120) em flores de funeral para enviar a um artista de 21 anos que namorou antes de debutar, o fandom global do grupo, as briizes, fizeram muitos streamings em comemoração ao curto retorno de Seunghan. Todas as músicas e vídeos do RIIZE subiram nos charts, e o grupo chegou a ganhar vários seguidores, que perdeu um dia depois por causa do fiasco enorme da SM x fãs x grupo. Agora, fica o questionamento de como tudo isso será levado adiante, pois a cisão entre fandoms é uma das maiores já ocorridas, e o clima é de muita desapontamento. Jennie debutou na sua própria empresa, Oddatelier, com "Mantra" Oddatelier/Divulgação This that pretty girl mantra, she's that stunna, make you wanna swing both ways (Este é o mantra da garota bonita, ela é tão linda que faz você jogar para ambos os lados) Jennie cantora lançou 'Mantra', seu primeiro solo na própria empresa, a Oddatelier Grupo de k-pop Weeekly IST Entertainment/Divulgação Nugu da semana: Weeekly Mais uma semana em que o nugu não necessariamente deveria estar aqui, principalmente por ter um grande hit (olá, 'After School'), mas como o grupo anda meio esquecido e teve seu hype mal aproveitado, o Weeekly —sim com três 'E'— debuta na nossa newsletter lá no topo do nugudom. Sob o selo da IST Entertainment, que não é necessariamente uma empresa pequena, mas que sempre teve problemas de administração (atualmente com o The Boyz), Weeekly foi o primeiro grupo feminino a debutar pela empresa desde o famoso Apink, em 2011, ou seja, levaram quase uma década para isso. O grupo possui seis integrantes com idades de 22 a 19: Soojin, Monday, Soeun, Jaehee, Jihan e Zoa. Jiyoon acabou saindo em 2022 depois de dois hiatos. Elas possuem seis miniálbuns: a série 'We', com 'We Are' (2020), 'We Can' (2020), 'We Play' (2021); 'Play Game: Holiday' (2021); 'Colorise' (2023) e o mais recente deles, lançado este ano, 'Bliss'. Em 2021 no terceiro EP do grupo, 'We Play', o single 'After School' fez bastante sucesso de público e de crítica e entrou em diversas listas de melhores músicas de K-pop do ano, chegando ao #21 na lista de singles mundiais da Billboard e com indicação ao KMA (Korean Music Awards) de 2022 como melhor música de K-pop. Indicações: 'After School', 'Tag Me', 'Vroom Vroom', 'Lights On' Momento Dramas JTBC/Divulgação K-drama: Family By Choice Adaptação do drama chinês de sucesso 'Go Ahead', de 2020, 'Family By Choice' é um drama familiar, sobre crescimento, que tem três amigos inseparáveis como centro da história, suas famílias construídas ao longo da vida e confusão de sentimentos entre os protagonistas. A série tem como foco principal as conexões afetivas, e o elenco infantil brilha muito no início. A série terá 16 episódios no total. A original teve 46. Vamos acompanhar para ver o que será reduzido. 'Family By Choice', 2024 | Criação - JTBC | Elenco - Hwang In-yeop e Jung Chae-yeon | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Tencent Video/Divulgação C-drama: You're my lover friend Por falar em 'Go Ahead', onde Zhang foi protagonista, o ator fez recentemente um dos dramas mais romance conforto que a China produziu esse ano. Ideal para quem gosta de ver séries sem muitos conflitos e com protagonistas maduros que são amigos que se apoiam a vida inteira, crescem juntos e descobrem, aos poucos, que se gostam de outra forma. A construção do relacionamento é ótima e faz todo sentido com a narrativa. Mais um ótimo drama para a conta de Zhang. 'You are My Lover Friend', 2024 | Criação - Tencent Video | Elenco - Zhang Xin Cheng e Wang Yu Wen | Onde - VIKI | País - China WeTV/Divulgação BL: Monster Next Door Aqui temos uma das maiores surpresas do ano até então no Mundinho BL. Sem nenhum alarde (ou publicidade), 'Monster Next Door' mostra o relacionamento de God e Diew, que são vizinhos e completamente diferentes: um é extrovertido e festeiro, o outro introvertido e vive no seu próprio mundo. A vida acaba unindo ambos, e o que vemos é um relacionamento muito bonito, de crescimento, aprendizado e muito amor. É uma ótima série conforto que aquece o coração. Vale muito o play. 'Monster Next Door', 2024 | Criação: WeTV | Elenco: Big e Park | Onde? WeTV| País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP O artista e empresário J.Y. Park JYPE/Divulgação J.Y.Park: o artista por trás da JYPE J.Y.Park, Park Jin-young e conhecido mundialmente como 'JYP', o dono de uma das gigantes do K-pop, a JYPEntertainemnt, é CEO, cantor, produtor, letrista, jurado e um exímio dançarino (há controvérsias). Atualmente com 52 anos, o artista é uma das figuras mais importantes da indústria da música sul-coreana e lançou seu primeiro disco, 'Blue City', em 1994, quando ainda era estudante na famosa Universidade de Yonsei na Coreia. Com diploma em geologia, ele lançou dois discos quando estudava e aprendeu mais sobre música graças a Kim Hyung-suk, um dos maiores compositores de música pop sul-coreana. No início da carreira, Jin-young debutou em um trio chamado Park Jin-young and the NG (New Generation) que não fez muito sucesso. Foi no seu disco solo, 'Blue City', que ele começou a chamar atenção e também foi o período em que ele começou a escrever com Bang Si-hyuk, o Bang PD, fundador da Big Hit do BTS e CEO da HYBE. Ambos são muito amigos desde então. J.Y.P já fez uma série de colaborações internacionais, incluindo artistas como Will Smith e Jackie Chan. Ele é conhecido como 'Asian Soul' nos créditos de produções, que não são poucas. Com centenas de canetadas de extremo, esses são alguns dos artistas para quem Jin-young já escreveu música: g.o.d, Rain (eles são muito amigos e possuem músicas juntos), Wonder Girls, 2PM, Miss A, 2AM, GOT7, Sunmi, Twice, I.O.I, Psy, ITZY, NiziU, Stray Kids, NMIXX, Misamo, Jihyo, VCHA, Nayeon, etc. Assim como todo CEO de empresa sul-coreana, ele possui uma série de desafetos e reclamações de fãs, mas a carreira artística de Jin-young é extremamente bem sucedida e ele segue dançando, cantando e fazendo turnês pelo mundo. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? ITZY retorna com sua formação completa depois de um ano JYPE/Divulgação Publicidade Segunda Seventeen - Lança 'Spill the Feels' (décimo segundo miniálbum)

Xdinary Heroes - Lança 'Live and Fall' (quinto miniálbum)

CNBlue - Lança 'X' (quinto minálbum)

EPEX - Lança 'My Girl' (segundo álbum) Terça ITZY - Lança 'Gold' (segundo álbum)

Kiss of Life - Lança 'Lose Yourself' (terceiro miniálbum)

82Major - Lança 'X-82' (segundo miniálbum) Quarta Billlie - Lança 'appendix: Of All We Have Lost' (quinto miniálbum) Sexta One Pact - Lança 'fallIn' (segundo miniálbum)